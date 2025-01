Festival Internacional da Água de Beypore tem participação massiva

Uma pipa dragão exibida no festival de pipas realizado como parte do Festival Internacional da Água de Beypore em Kozhikode no sábado. | Crédito da foto: K. Ragesh

Milhares de pessoas se reuniram nas praias de Beypore e Chaliyam no sábado (4 de janeiro) para a quarta edição do Festival Internacional da Água de Beypore. O evento teve uma participação significativa.

O festival contou com diversas atividades e competições. Foi lançado com caiaque sentado no quebra-mar de Beypore, com categorias separadas para homens, mulheres e grupos mistos. Um festival de pipas na Praia de Beypore apresentou uma variedade de pipas, incluindo formas de animais, símbolos nacionais e pipas poderosas. Cerca de 50 papagaios de 10 estados participaram do One India Kite Team.

Show aéreo de Sarang, uma equipe de exibição de helicópteros da Força Aérea Indiana, durante o Festival Internacional da Água de Beypore em Kozhikode no sábado. | Crédito da foto: K. Ragesh

Demonstrações de flyboard e corridas de bote envolvendo pescadores locais foram realizadas no quebra-mar. Este ano, foi introduzido o paramotor, com planadores decolando da praia de Chaliyam e pousando na praia de Beypore. Também foram realizadas competições de surf e lançamento de rede.

Uma demonstração de hoverboard na Marina de Beypore durante o Festival Internacional da Água de Beypore em Kozhikode no sábado. | Crédito da foto: K. Ragesh

Enquanto isso, os dois navios, Cabra INS da Marinha Indiana e ICGS Anagh da Guarda Costeira Indiana foram abertos ao público. Os visitantes exploraram exposições a bordo, incluindo armas de fogo, equipamentos de segurança e máquinas. Um sobrevoo de uma aeronave Dornier da Guarda Costeira chamou a atenção.

Um show de drones foi realizado no final da noite na Marina de Beypore, seguido por um programa musical liderado pelo cantor de playback KS Harishankar. Ao mesmo tempo, outro programa musical conduzido pela cantora Jyotsna Radhakrishnan foi realizado na praia de Chaliyam.

A competição de caiaque sit-on-top (categoria masculina) será realizada como parte do Festival Internacional da Água de Beypore, em Kozhikode, no sábado. | Crédito da foto: K. Ragesh

Visitantes fazem fila para entrar em um navio da marinha que está aberto ao público no porto de Beypore como parte do Festival Internacional da Água de Beypore em Kozhikode no sábado. | Crédito da foto: K. Ragesh

O festival terminará no domingo (5 de janeiro). Os atores Basil Joseph e Soubin Shahir devem participar da cerimônia de despedida na praia de Beypore às 19h30 de domingo.