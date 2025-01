Festival Internacional da Água de Beypore termina em alta

A regata nacional foi realizada como parte do Festival Internacional da Água de Beypore, em Kozhikode, no dia 5 de janeiro. | Crédito da foto: K. Ragesh

Pesca, corridas de barco e surf foram algumas das principais atrações do Beypore International Water Festival, que terminou no domingo (5 de janeiro).

Milhares de pessoas reuniram-se na praia de Beypore para participar do festival. Uma vista do quebra-mar de Beypore ao entardecer. | Crédito da foto: K. Ragesh

Cerca de 80 participantes participaram no concurso matinal de pesca, com os vencedores determinados com base no número de peixes capturados. A demonstração de surf no mar foi conduzida por cinco surfistas experientes do Aventure Surfing Club, Gotheeswaram.

O festival de pipas organizado como parte do festival. | Crédito da foto: K. Ragesh

A regata nacional contou com nove equipes lutando no trecho de 300 metros de Chaliyar, extraindo energia da torcida.

À tarde haverá uma demonstração de prancha voadora. | Crédito da foto: K. Ragesh

Milhares de pessoas reuniram-se na praia e no quebra-mar para assistir às competições e demonstrações de desportos náuticos, e a presença de muitas crianças com deficiência despertou a curiosidade. As 55 crianças das escolas Buds em Ramanattukara e Feroke vieram principalmente para ver os dois navios atracados no porto. A prefeita Beena Philip os recebeu com doces e bolo.

Demonstração de paramotor realizada no estuário de Chaliyar. | Crédito da foto: K. Ragesh

O festival gastronômico no Parisons Ground, o beach kite festival, o show de drones, as demonstrações de voo de prancha e paramotorismo também foram muito apreciados pelos visitantes.

A procissão realizada na cidade de Beypore marcou o fim do festival. | Crédito da foto: K. Ragesh

O festival terminou à noite com um desfile de barcos iluminados e uma procissão pela cidade de Beypore. Os atores Soubin Shahir, Basil Joseph e Vineeth Sreenivasan foram os convidados de honra na cerimônia de despedida.