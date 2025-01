Festival Literário de Hyderabad começa com sessões brilhantes

A 15ª edição do Festival Literário de Hyderabad (HLF) começou na sexta-feira, atraindo participantes de todas as faixas etárias enquanto tentavam correr de um evento interessante para outro.

Os visitantes foram vistos despejando programações, sejam cópias físicas ou versões digitais em seus telefones, planejando sua participação no evento de três dias.

O festival abriu com uma sessão plenária intitulada Uma vida no cinemacom o ator Shabana Azmi em conversa com a diretora do Festival HLF, Amita Desai. Azmi compartilhou memórias vívidas de trabalhar com o cineasta Shyam Benegal e refletiu sobre a transformação na forma como os atores indianos são vistos internacionalmente, contrastando as décadas de 1980 e 1990 com o presente. Abordou também a evolução da dinâmica da igualdade de género e o papel da arte na promoção da mudança.

No final da sessão, Azmi criticou a representação das mulheres no cinema indiano, especialmente nos “números de artigos”, que descreveu como perpetuando o olhar masculino.

O ímpeto do festival continuou com Eu sou o que souuma sessão com a ativista social Sunita Krishnan em conversa com Swathi Kantamani. A Sra. Krishnan compartilhou insights de suas memórias e contou sua jornada de resgate de mulheres de esquemas de tráfico sexual.

À medida que o dia avançava, sessões de grupo, workshops e eventos envolveram os participantes em todo o local. Após o almoço, o ator Huma Qureshi se juntou a Kinnera Murthy para discutir seu livro Zeba: O superrero acidental. A Sra. Qureshi destacou a dominância masculina nas narrativas de super-heróis e chamou a atenção para os estereótipos de género. “Sempre que as mulheres brigam, é estereotipado como uma briga de gatos, mas quando os homens brigam, ninguém chama isso de briga de cães”, disse ela.

A sessão da autora Moupia Basu em seu livro Bhagmati: Por que a rainha perdida de Hyderabad é a alma da cidade Ele explorou a história de Hyderabad, incluindo a questão debatida sobre se a cidade era historicamente chamada de Bhagyanagar. A discussão cativou os entusiastas da história, lançando luz sobre facetas menos conhecidas do passado da cidade.

O dia terminou com uma sessão plenária com o veterano ator e cineasta Amol Palekar e sua esposa Sandhya Gokhale, em conversa com a cineasta Mohana Krishna Indraganti. Quando questionado se a arte emerge de um mundo imperfeito e se a resistência alimenta a criatividade, Palekar refletiu sobre a necessidade de resistência na vida cotidiana. “Em cidades metropolitanas em rápido crescimento como Hyderabad, onde os carros dominam e o transporte público é a norma, até mesmo escolher andar de bicicleta exige resistência”, disse ele.

O Festival Literário de Hyderabad continuará no fim de semana na cidade de Sattva.