Fetterman compara o discurso de Trump na Groenlândia à compra da Louisiana

O senador John Fetterman (D-Pa.) Comparou o discurso do presidente eleito Trump sobre a aquisição da Groenlândia com a compra da Louisiana.

Fetterman juntou-se à Fox News, juntamente com a senadora Katie Britt (R-Ala.), na terça-feira para discutir as preocupações em torno do apelo de Trump para adquirir o território dinamarquês enquanto ele se prepara para assumir novamente o cargo.

“Fala-se muito sobre a Groenlândia, por exemplo, e… há muito pânico e, claro, eu nunca apoiaria tomá-la à força.” Fetterman disse.

Ele prosseguiu, observando que seria uma “conversa responsável” discutir a aquisição, incluindo “apenas comprá-la”.

“Se alguém acha que isso é loucura, é tipo, bem, lembra da compra da Louisiana?” Fetterman disse.

Em 1803, os Estados Unidos compraram terras a oeste do Mississippi dos franceses.

O democrata da Pensilvânia também destacou a compra do Alasca do Império Russo em 1867. Ele disse estar “aberto a todo tipo de conversa”.

“Algumas coisas podem funcionar, outras não, mas isso faz parte do diálogo contínuo”, disse Fetterman.

Trump reiterou o seu desejo de comprar a Gronelândia numa conferência de imprensa na terça-feira em Mar-a-Lago.

A Groenlândia tem sido de importância estratégica para os Estados Unidos, pelo menos desde a Guerra Fria.

Os observadores rejeitaram a ideia de que os Estados Unidos pudessem realisticamente adquirir a Gronelândia, e a Dinamarca enfatizou que a ilha não está à venda.

Fetterman disse que o público precisa se acalmar em seus protestos contra os comentários de Trump, uma vez que ele ainda não assumiu oficialmente o cargo.

“Nós realmente precisamos nos controlar se quisermos enlouquecer a cada último tweet ou a cada última conversa ou conferência de imprensa”, disse ele.

Fonte