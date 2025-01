Fetterman sobre especulações de mudança de partido: ‘Merda de hora amadora’

O senador John Fetterman (D-Pa.) procurou reprimir as dúvidas de que estava se preparando para mudar de partido depois de brincar abertamente com o presidente Trump e os republicanos do Capitólio.

O senador da Pensilvânia disse Semáforo Essa conversa sobre uma possível mudança em direção ao Partido Republicano é uma “merda de hora amadora”.

“Se você pensa, ah, vai ser como uma peça do (Sen. Joe) Manchin (DW.Va.) ou (Sen. Kyrsten) Sinema (D-Ariz.), isso simplesmente não é verdade, e isso não vai acontecer. trabalhar. acontecer”, disse Fetterman ao canal na noite da posse de Trump. “Isso não vai acontecer. E mesmo que eu quisesse fazer isso, este seria um trenó-foguete até Palookaville para tentar mudar. “Eu seria um péssimo republicano.”

Segundo o veículo, ele enfatizou em particular aos democratas do Senado que sua lealdade permanece com o partido.

Na semana passada, The Hill informou que o desejo de Fetterman de trabalhar com Trump, embora outros democratas tenham sido mais cautelosos, estava a chamar a atenção para os seus potenciais objetivos a longo prazo. Ele tem recebido muitas críticas dos progressistas, que o veem abandonando o discurso que ofereceu aos eleitores após ingressar no Senado.

No entanto, uma fonte republicana no estado que viu de perto a ascensão de Fetterman disse não acreditar que ele iria faltar aos caucuses e que a sua capacidade de manter ambos os lados em suspense é fiel à marca política que desenvolveu no campo de batalha. ao longo de sua carreira. .

