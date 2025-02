Fevereiro de 2025 BBM, o preço mais caro Pertamax por meio disso

VIVA – O preço do combustível ou o combustível não subsidido a partir de 1º de fevereiro de 2025 aumentou, e as mudanças no preço são compactas por todas as marcas, variando de relamina, shell, BP AKR, vivo.

Para o combustível em lote que aumentou, incluindo Pertamax, First Turbo, Pertamax Green 95, Dexlite e Lawwwlewer, enquanto Biosolar e Meaders não têm alterações.

Com base na declaração oficial da Declaração de PT (Persero), para as áreas de Yakarta, Banten, Java Ocidental, Java Central, Java Oriental, Yogyakarta, Bali e NTB e NTT o preço do Pertamax a RP12.900 por litro.

Anteriormente, o BBM com Ron 92 era vendido por RP12.500 por litro, houve um aumento na prata RP400. Então, para Pertamax Turbo (Ron 98) de Rp13.700 por litro a RP14.000, depois Pertamax Green 95 de Rp13.400 a Rp13.700 por litro.

Então, para combustível a diesel, RP Dexlite.

Os aumentos de preços são diferentes de outras regiões da Indonésia. Por exemplo, em West Sumatra, Riau e Beckkulu, que vendem combustível pelos preços mais caros em comparação com outras regiões.

Nessa área, o preço de RP13.500 pertamax translúcida por litro dos RP13.050 anteriores por litro, Pertamax Turbo RP14.650 por litro do RP14.300 anterior.

Então, para o combustível a diesel na área, o preço de Dexlite dos RP14.200 anteriores por litro a RP15.250 e Dex Del atingiram Rp15.450 por litro de RP14.500 por litro no mês passado.

Enquanto a área que vende o combustível mais barato do Recamina está no ponto zero de Sabang ou Indonésia, classificado como uma zona de livre comércio, onde o preço do Pertamax é de apenas RP11.800 por litro de RP11.500 por litro.

Além disso, pelo preço de Dexlite no final da Indonésia, é apenas RP.

Isso significa que existem apenas quatro tipos de combustível agitados que são comercializados na área, para a gasolina, há um meader que ainda é RP10.000 por litro e pertamax, enquanto a categoria de motor a diesel possui dexlite e biossolar que ainda é RP6, 800 por litro.