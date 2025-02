“Ficamos algemados”, diz o esporte que chegou no segundo lote de nós

Os deportados dos Estados Unidos foram escoltados pela polícia quando saem do aeroporto na chegada, para Amritsar, no início de domingo de domingo, 16 de fevereiro de 2025. Crédito da foto: PTI

Daljit Singh, que estava entre os deportados que vieram para Amritsar dos EUA.

“Nossas pernas estavam acorrentadas e suas mãos também foram algemadas”, disse Singh a jornalistas em Hoshiarpur.

Singh, originalmente da vila de Kurna Kalan, no distrito de Punjab Hoshiarpur, estava entre os 116 imigrantes ilegais indianos que foram trazidos de volta a um avião americano que desembarcou no aeroporto de Amritsar na noite de sábado.

Respondendo a uma pergunta, o Sr. Singh disse que foi levado pela ‘Rota da Burro’, uma rota ilegal e arriscada usada pelos migrantes para entrar nos Estados Unidos.

A esposa de Singh, Kamalpreet Kaur, alegou que seu marido foi enganado por um agente de viagens que prometeu um voo direto para os Estados Unidos, mas o levou pela rota do burro.

Ela disse que um homem em seu povo organizou um agente de viagens para facilitar a viagem de Singh. O agente disse que o levou legalmente aos Estados Unidos, mas foi levado através de vários locais, o que aumentou as suspeitas sobre a legitimidade de sua viagem.

O avião do C-17 que chegou por volta das 23h35 no sábado foi o segundo lote dos índios ao ser deportado pelo governo Donald Trump como parte de sua repressão contra imigrantes ilegais.

Após a verificação da imigração e da formação, os deportados de Punjab foram levados para suas casas em veículos policiais por volta das 4h30 da manhã no domingo.

O governo de Haryana também fez acordos de transporte para os deportados do estado.

Muitos dos primeiros imigrantes ilegais que desembarcaram aqui em 5 de fevereiro, a maioria deles de Punjab, disseram que queriam migrar para os Estados Unidos para uma vida melhor para suas famílias, mas foram enganados por seus agentes.

Do monte de deportados frescos, 65 são de Punjab, 33 de Haryana, oito de Gujarat, dois de Uttar Pradesh, Goa, Maharashtra e Rajasthan e um de Himachal Pradesh e Jammu e Caxemira.

A maioria deles tem entre 18 e 30 anos, segundo fontes.

Espera -se que um terceiro avião com 157 deportados desembarque no Aeroporto de Amritsar no domingo (16 de fevereiro de 2025), disseram as fontes.