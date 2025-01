Fileiras de quadros PDIP ‘Gas’ KPK no início de 2025: Hay Hasto para Ahok

Jacarta, VIVA – Da determinação do suspeito, o Secretário Geral do PDI-P (Secretário Geral do PDIP), Hasto Kristiyanto, num caso de corrupção sob a forma de suborno e obstrução da investigação de substituição provisória (PAW) do DPR RI para 2019 – Período 2024, Harun Masiku.

Vários quadros e ex-quadros do PDIP foram forçados a testemunhar perante investigadores da Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK), um dos quais era o antigo governador do DKI Jacarta, Basuki Tjahaja Purnama, também conhecido como Ahok.

Vários quadros do PDIP e antigos quadros do PDIP foram interrogados pelo KPK em dois casos de corrupção diferentes. Entretanto, o caso está relacionado com o suborno da PAW DPR RI e o caso de corrupção na aquisição de gás natural liquefeito (GNL) na PT Pertamina.

1. Wahyu Setiawan e Agustiani Tio

 Wahyu Setiawan, ex-comissário da KPU questionado pela KPK sobre Harun Masiku

Wahyu Setiawan é um dos ex-quadros do PDI Perjuangan que foi interrogado esta semana. Ele foi interrogado ao mesmo tempo que outro ex-quadro do PDIP, Agustiani Tio Fridelina.

Ambos foram interrogados como testemunhas no caso de corrupção DPR RI PAW. Wahyu Setiawan e Agustiani Tio Fridelina estiveram presentes no Edifício KPK Vermelho e Branco como testemunhas na segunda-feira, 6 de janeiro de 2025.

Wahyu e Agustiani concordaram que estavam sendo questionados sobre o antigo laudo de exame (BAP). Ambos são ex-presidiários no caso de corrupção DPR RI PAW.

“Eles me fizeram perguntas que repetiam as perguntas anteriores. Portanto, não forneci nenhuma informação nova”, disse Wahyu Setiawan no KPK, segunda-feira, 6 de janeiro de 2025.

Embora tenha sido interrogado no mesmo dia, Wahyu Setiawan admitiu que não foi examinado junto com Agustiani.

Wahyu e Agustiani são conhecidos por serem ex-comissários da KPU e ex-membros do Bawaslu indonésio. Ambos receberam subornos de Harun Masiku, que atualmente ainda é fugitivo do KPK.

As identidades de Wahyu e Agustiani como ex-quadros do PDIP foram reveladas pelo presidente da Comissão de Erradicação da Corrupção, Setyo Budiyanto.

2. Saeful Bahri

 Ronald Paul Signal, ex-investigador do KPK

 O acusado também é membro do PDIP, Saeful Bahri, do KPK. Foto: ENTRE FOTOS/Akbar Nugroho Gumay

A Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) incluiu outros ex-quadros do PDIP no caso de corrupção DPR RI PAW. O Comitê de Erradicação da Corrupção (KPK) convocou Saeful Bahri como testemunha no caso de corrupção que agora tornou Hasto Kristiyanto um suspeito.

Saeful estava programado para ser convocado pelo KPK na quarta-feira, 8 de janeiro de 2025. No entanto, Saeful Bahri estava ausente da convocação do KPK.

Na verdade, Saeful foi apenas uma testemunha no caso. Saeful é um ex-presidiário no caso de corrupção DPR RI PAW. Ele também negociou subornos de Harun Masiku para Wahyu Setiawan e Agustiani Tio Fridelina.

“A testemunha de Saeful Bahri não estava presente”, disse a porta-voz do KPK, Tessa Mahardhika.

3. Maria Lestari

Maria Lestari é uma integrante do PDI Perjuangan que está sendo interrogada como testemunha no caso de corrupção PAW DPR RI. É membro do PDIP e membro do DPR RI para o período 2024-2029.

O nome de María Lestari aparece na construção do caso Hasto Kristiyanto. Maria é uma das candidatas legislativas do PDIP para o distrito eleitoral de West Kalimantan (Kalbar), que também foi proposta ao DPR RI PAW juntamente com Harun Masiku.

O nome María Lestari foi proposto diretamente pelo secretário-geral do PDIP, Hasto Kristiyanto. Apesar da tragédia, María Lestari esteve ausente da convocação como testemunha pela Comissão de Erradicação da Corrupção.

“Ele não está presente e o motivo ainda não é conhecido”, disse Tessa.

4. Basuki Tjahaja Purnama, também conhecido como Ahok

 Basuki Tjahaja Purnama também conhecido como Ahok no KPK

Acontece que a agência anticorrupção também convocou Basuki Tjahaja Purnama, também conhecido como Ahok, como testemunha esta semana. O caso de Ahok é diferente de outros quadros do PDIP examinados pelo KPK.

Ahok foi convocado pela Comissão de Erradicação da Corrupção como testemunha no caso de corrupção na aquisição de gás natural liquefeito (GNL) na PT Pertamina (Persero).

O ex-governador de Jacarta foi interrogado pelo KPK na quinta-feira, 9 de janeiro de 2025. Ele só foi examinado pelos investigadores do KPK durante cerca de uma hora.

Depois de completar o interrogatório das testemunhas, Ahok admitiu que os investigadores apenas reconfirmaram as informações que já haviam sido fornecidas.

Ahok, no caso de corrupção da Pertamina LNG, foi interrogado como testemunha porque já serviu como Comissário Presidente da PT Pertamina.

“Sim, já fomos verificados, por isso foi mais rápido porque não é mais necessário escrever biodados, está tudo aí, você sabe. Basta confirmar”, disse Ahok na Comissão de Erradicação da Corrupção.

Enquanto isso, a porta-voz do KPK, Tessa Mahardhika, disse que Ahok estava sendo questionado sobre as perdas estatais da Pertamina após o caso de corrupção do GNL.

“A BTP está sendo investigada em relação às perdas sofridas pela Pertamina em 2020, com uma perda potencial de US$ 337 milhões devido aos contratos de GNL da Pertamina”, disse Tessa.

Então, quando esta semana terminar, a Comissão para a Erradicação da Corrupção se concentrará em quais outros quadros do PDI Perjuangan. No caso de corrupção DPR RI PAW, Hasto Kristiyanto está atualmente entrando com uma ação pré-julgamento.

A audiência pré-julgamento será realizada no Tribunal Distrital do Sul de Jacarta na terça-feira, 21 de janeiro de 2025, na próxima semana.

5. Até Kristiyanto

O Secretário Geral do PDI Perjuangan (Secretário Geral do PDIP) Hasto Kristiyanto concluiu seu exame como suspeito perante a Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) em conexão com o caso de corrupção na forma de suborno e obstrução do substituto interino do DPR RI (PAW) . ) pesquisa para o período 2019-2024, Harun Masiku.

De acordo com a monitorização, Hasto PDIP ainda não parece ter sido detido, apesar de ter sido interrogado como suspeito. Hasto foi examinado por aproximadamente 3 horas na segunda-feira, 13 de janeiro de 2025.

Ele até permaneceu em silêncio após ser questionado como suspeito. Ele simplesmente disse obrigado. “Obrigado, obrigado”, disse Hasto.

Examinando vários quadros do PDIP, a Presidente General Megawati Soekarnoputri questionou por que razão apenas Hasto Kristiyanto era o alvo do KPK. Na verdade, disse Mega, dos muitos suspeitos em casos de corrupção, Hasto era o “procurado” pelo KPK.

Isto foi transmitido por Megawati no seu discurso político durante o evento do 52º aniversário do PDIP na Escola do Partido, Lenteng Agung, Sul de Jacarta, sexta-feira, 10 de janeiro de 2025.

“O que o KPK está tentando fazer quando você não tem outro emprego, hein? Aquele apontado por Pak Hasto? Embora muitos já sejam suspeitos, eles simplesmente ficam em silêncio?”, disse Megawati.

O quinto presidente da República da Indonésia também admitiu ter recebido informações de jornais e reportagens da comunicação social. Disse ainda que não houve outras novidades além do caso Hasto.

“Todo dia que abro o jornal, talvez tenha algo a mais? “Pouco antes de eu vir para cá, ngono”, disse ele.

Por outro lado, Megawat enfatizou aos seus quadros para não terem medo de enfrentar qualquer situação. Ele acredita que o medo é apenas uma ilusão. “Mas como é que eles estão tão assustados? É disso que você tem medo? “Isso é uma ilusão!”, explicou Megawati.