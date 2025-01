Filme de Michael Jackson enfrenta grandes objeções em questão legal

Um novo desenvolvimento no plano de longo prazo Michael Jackson O filme sugere que o filme terá que passar por alguns obstáculos importantes sobre uma questão legal em andamento.

Qual é o problema legal por trás do filme de Michael Jackson?

De acordo com um novo relatório do Disco Newsletter de Matthew Belloni, anos antes do filme de Michael estar em produção, o espólio de Jackson concordou em nunca incluir a família Chandler em qualquer filme ou projeto sobre a estrela. Belloni ressalta que um acordo assinado entre as famílias proíbe os Chandler, que estiveram no centro do infame julgamento de abuso infantil de Jackson, de serem usados ​​em qualquer dramatização.

O problema com o filme de Michael Jackson, observa o Newsletter, é que grande parte da terceira lei da cinebiografia planejada da lenda musical envolve o infame processo contra Jackson movido por Jordan Chandler, um jovem de 13 anos que alegou que ele Jackson o aborreceu.

O relatório menciona que o filme retrata Jackson como inocente durante todo esse processo e uma cena do filme inclui Jackson conhecendo seus advogados e ouvindo o áudio do pai de Chandler ameaçando “destruir” a carreira de Jackson.

O estúdio pode ser forçado a refazer completamente as cenas do filme porque partes importantes ficam inutilizáveis.

O relatório prossegue mencionando que isso veio à tona após o documentário da HBO Leaving Neverland, especificamente depois de uma história de setembro no Tempos Financeiros Ele revelou que John Branca, um dos executores de Jackson, pagou US$ 16,5 milhões aos acusadores no documentário Leaving Neverland, e um deles decidiu buscar mais US$ 213 milhões, levando a um litígio sobre o espólio de Jackson.

A mudança como um todo, segundo o boletim informativo de Puck, surpreendeu os responsáveis ​​​​pelo filme, pois não sabiam que algum pagamento havia sido feito. Branca teria informado a equipe sobre as questões legais em torno das cenas do filme somente depois que as filmagens já haviam engolido o projeto.

O relatório observa que a equipe criativa por trás do filme está tentando descobrir a melhor forma de resolver o problema. A Lionsgate terá que aprovar uma reescrita do roteiro, bem como quaisquer refilmagens, com a Lionsgate, com o espólio de Jackson financiando quaisquer refilmagens e fotografias adicionais necessárias.

(Fonte: Disco)