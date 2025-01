Filme de Resident Evil nas obras do diretor Barbaro

Zach CreggerO cineasta por trás do sucesso do terror bárbaro está pronto para escrever e direcionar um novo Resident Evil Movie Baseado na icônica franquia de jogos de terror.

De acordo com um relatório da THR, o novo filme de Cregger desencadeou um “intenso” oferece guerra entre os estudos para o filme de reinicialização planejado. Dizem que quatro estudos competem pelo filme, com a Warner Bros. Discovery e a Netflix nomeadas especificamente no relatório. O filme será produzido pela Constantin Films (que tem os direitos dos nomes do filme para Resident Evil há algum tempo), bem como a PlayStation Productions.

O que sabemos sobre o filme Resident Evil?

Atualmente, nada se sabe sobre o filme de Resident Evil de Cregger. No entanto, a lendária franquia de videogame não tem sido alheio às adaptações cinematográficas, no entanto, sete filmes diferentes foram feitos em 2002, a maioria dos quais estrelou Milla Jovovich.

Cregger é mais conhecido por seu trabalho como um dos membros fundadores da empresa de comédia The Whitest Kids que ele conhece, que ele fundou com Sam Brown e o falecido Trevor Moore. Cregger também dirigiu a comédia de Miss March de 2009, mas explodiu como diretor após o filme de terror bárbaro de 2022, que se tornou um grande sucesso e obteve elogios positivos da comunidade terrorista.

O próximo filme de Cregger é intitulado Armas e estrelado por Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Benedict Wong, Austin Abrams, Amy Madigan, June Diane Raphael, Cary Christopher e Clayton Farris. O filme gira em torno de várias parcelas focadas no desaparecimento de crianças em idade escolar no meio da noite e estreará em 16 de janeiro de 2026.

