Filme de Rey Star Wars com Daisy Ridley encontra novo escritor

Nova Ordem JediO próximo filme de Star Wars que terá como foco Daisy Ridley como Rey Skywalker encontrou um novo escritor.

Sharmeen Obaid-Chinoy fará sua estreia no cinema narrativo com Star Wars: New Jedi Order. O filme se passa após os eventos de Star Wars: A Ascensão Skywalker de 2019 e seguirá Rey enquanto ela orienta um novo grupo de Jedi. Mais detalhes da trama estão sendo mantidos em segredo neste momento.

Por O repórter de HollywoodGeorge Nolfi foi contratado para escrever o roteiro do filme.

Nolfi escreveu anteriormente Timeline de 2003, Ocean’s Twelve de 2004, The Sentinel de 2006 (que ele também produziu) e The Bourne Ultimatum de 2007. Ele fez sua estreia na direção em 2011 com The Adjustment Bureau antes de fazer Allegiance, Brith of the Dragon de 2015. O Banqueiro de 2020 e Elevação de 2024.

Nolfi escreveu os roteiros que dirigiu, bem como Nascimento do Dragão e Elevação. Ele também produziu todos esses filmes, exceto Elevation. Além disso, ele escreveu o roteiro de Spectral de 2016.

O que mais sabemos sobre o filme New Jedi Order Star Wars com Daisy Ridley?

Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson trabalharam anteriormente como escritores no projeto antes de Obaid-Chinoy ser contratado. Steven Knight, de Peaky Blinder, também foi contratado por um tempo.

“Atrasos no roteiro atrasaram qualquer esperança de iniciar a produção do projeto, que a certa altura estava sendo considerado para seguir o recém-concluído The Mandalorian and Grogu, que está previsto para ser lançado em 22 de maio de 2026”, observa o artigo do The. Repórter de Hollywood. “Em vez disso, o próximo filme de Star Wars a ser rodado será o projeto sem título do diretor Shawn Levy.”

A Lucasfilm não anunciou nenhuma data de lançamento para Nova Ordem Jedi neste momento.

Originalmente relatado por Brandon Schreur em super-herói.