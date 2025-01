Filmes Horizon Zero Dawn e Helldivers anunciados pela Sony

Durante a recente conferência de imprensa da Sony na CES 2025, o chefe da PlayStation Productions, Asad Qizilbash, anunciou oficialmente que a Sony Pictures começou a desenvolver adaptações cinematográficas de Horizonte Zero Dawn e mergulhadores do infernobaseado nos videogames PlayStation mais vendidos de mesmo nome. Mais detalhes sobre o enredo, elenco e equipe criativa de ambos os projetos ainda estão sendo mantidos em sigilo.

Isso ocorre seis meses desde que a Netflix cancelou o desenvolvimento de sua adaptação em série de Horizon Zero Dawn. O projeto foi anunciado originalmente em agosto de 2022, com o showrunner da Umbrella Academy Steve Blackman anexado ao show.

Sobre o que são Horizon Zero Dawn e Helldivers?

Lançado pela primeira vez em 2017, Horizon Zero Dawn é um RPG de ação criado pela Guerrilla Games, com Mathijs de Jonge como diretor. Ambientado em um ambiente pós-apocalíptico, o jogo de aventura tem como foco uma jovem caçadora chamada Aloy, que vive em um mundo governado por máquinas. Ao longo do jogo, você deverá desvendar os mistérios por trás do passado de seu estranho mundo. Devido à sua popularidade, uma sequência foi lançada em 2020, intitulada Horizon Forbidden West, bem como um spin-off de 2023 chamado Horizon Call of the Mountain.

Além de De Jonge, a equipe criativa também inclui o produtor Lambert Wolterbeek Muller, o artista Jan-Bart van Beek, o escritor John González, o escritor Ben McCaw e muito mais. O jogo também contou com as vozes de Ashly Burch como Aloy, JB Blanc como Rost, Crispin Freeman como Helis, Lance Reddick como Sylens, John Gonzales como HADES e Lesley Ewen como GAIA.

Quanto a Helldivers, o jogo de tiro em terceira pessoa sueco foi desenvolvido pela Arrowhead Game Studios em 2015. Inspirado no clássico filme cult Starship Troopers, o jogo distópico segue soldados do futuro enquanto eles lutam para proteger o planeta contra robôs e insetos alienígenas. Ele também recebeu uma sequência em 22 de maio de 2024, onde se tornou um dos jogos de PlayStation mais vendidos de todos os tempos, com 12 milhões de cópias vendidas nas primeiras doze semanas. O jogo é do diretor e designer Johan Pilestedt.

