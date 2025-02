Final do Jeopardy das celebridades hoje 12 de fevereiro de 2025 – Pergunta, resposta, salário e vencedor

Aqui você pode encontrar o Celebrity Final Jeopardy Clue para quarta -feira, 12 de fevereiro de 2025. Natalie Morales avançou para a próxima rodada no episódio de 5 de fevereiro por Jeopardy, e mais três celebridades esperam se juntar a ela nas semifinais. O jogo de hoje apresentou a atriz Susie Essman jogando pela cidade de colheita da cidade, o comediante Robin Thede jogando para mulheres no cinema e o ator Blake Anderson jogando pela Turtle Conservancy. Aqui está a pergunta e a resposta para a celebridade final do Jeopardy em 02/12/2025, junto com suas apostas e finalmente venceu o jogo.

O Jeopardy Final Celebrity pede 12 de fevereiro

A pergunta final do perigo para 12 de fevereiro de 2025 está na categoria de “temas de filmes dos anos 80” e tem a seguinte pista:

Essa música foi inspirada por um anúncio em si, que parecia comerciais de televisão para serviços de controle de pragas.

Para evitar spoilers, a resposta correta para esta faixa foi colocada no final deste guia.

Celebrity Final Jeopardy Appeal e vencedores de 12 de fevereiro

Robin Thede não precisava fazer muito no perigo final, pois tinha, de longe, a vantagem dominante no segmento. Ninguém obteve a resposta correta para a faixa final da Jeopardy.

Com US $ 25.800 no total, Robin não precisava arriscar nada, apostando apenas US $ 200. Ele o perdeu com sua suposição de “Errum in a Rug”, mas ainda assim avança facilmente os próximos parênteses.

Susie tinha US $ 4.900, mas não lhe ocorreu uma resposta, perdendo apostas de US $ 900. Ela terminou em segundo lugar com US $ 4.000.

Blake tinha apenas US $ 500, então ele não tinha muito em trabalhar. Ele perdeu alguns US $ 2 miseráveis ​​em sua resposta de piada de “O que posso fazer da dívida K” e deixou em terceiro lugar com US $ 498?

Resposta final Japardia para fevereiro de fevereiro

A resposta correta para a celebridade final em 12 de fevereiro de 2025 é “O que são Ghostbusters?”

Originalmente chamado de “Ghost Smashers”, o icônico filme dos Ghostbusters foi criado pelo ator Dan Aykroyd. Eu queria que a equipe de pesquisadores paranormais do filme fosse mais parecida com o controle de pragas que os ratos são eliminados. O tema do filme, também chamado de “Ghostbusters”, foi escrito por Ray Parker Jr., que diz que as letras foram inspiradas por um comercial barato que viu na televisão tarde da noite, lembrando -o que o filme também teve um queijo comercial.