Final do Jeopardy das celebridades hoje em 5 de fevereiro de 2025 – Pergunta, resposta, salário e vencedor

Aqui você pode encontrar o Celebrity Final Jeopardy Clue para quarta -feira, 5 de fevereiro de 2025. Roy Wood Jr. retornou no episódio de Jeopardy Celebrity em 29 de janeiro e se tornou um dos semifinalistas que entraram na próxima rodada. Mais três celebridades no episódio de hoje tentarão a mesma coisa: o ator e escritor Natalie Morales se apresentando por trilhas felizes para crianças, o comediante Chris Diefano interpretando para a Fundação 34.3 e o ator e cantor Corbin Bleu se apresentando para o Fundo da Comunidade de Entertainment, o programa de olhar no futuro . Aqui estão a pergunta e a resposta para a celebridade final Jeopardy em 05/02/2025, além das apostas e vencedor do jogo.

O Jeopardy Final Celebrity pede 5 de fevereiro

A pergunta final do perigo para 5 de fevereiro de 2025 é encontrada na categoria de “um milhão de dólares” e tem a próxima pista:

Art Fry co-inventa este produto como um marcador para seu coral de Hyation: somente mais tarde ele percebeu que era “uma maneira completamente nova de se comunicar”

Para que nada se mova, a resposta correta para esta faixa foi colocada no final deste guia.

Celebrity Final Jeopardy Aposta e vencedores para 5 de fevereiro

Em uma partida muito próxima, Natalie se tornou a vencedora da partida de 5 de fevereiro para o Jeopardy de Celebrity. Os três competidores estavam à distância de atirar entre si para conquistar a vitória.

Com US $ 12.000 em perigo final, Natalie arriscou tudo e dobrou. Sua resposta correta a levou primeiro com US $ 24.000.

Chris teve a vantagem com US $ 14.100, mas adivinhou incorretamente “Bluetooth”. Ele perdeu as apostas de US $ 5.190 e deixou em segundo lugar com US $ 8.910.

Corbin não conseguiu encontrar uma resposta e, infelizmente, perdeu a maior parte de seu total. Sua quantia de US $ 11.600 caiu por US $ 11.599 e ficou em terceiro com apenas um dólar restante.

Resposta final Japardia para Furbo de Fevereiro

A resposta correta para a jepardia final de celebridades em 5 de fevereiro de 2025 é “O que é uma nota post-it?”

Em 1974, Art Fry decidiu fazer um marcador para o seu hino enquanto estava na igreja. Como pesquisador de desenvolvimento de produtos na 3M, ele pensou na invenção de seu colega sênior Spencer Silver of Sticky Microesferas e criou uma nota.

Três anos se passaram antes que a empresa decidisse concorrer com a idéia, introduzindo notas removíveis sob o nome “Press n ‘Peel”. Como parte de uma estratégia de marketing, isso foi chamado de “nota posterior” em abril de 1980 e gradualmente se tornou um elemento básico nos escritórios como uma ferramenta versátil para comunicação.