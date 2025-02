Final do Jeopardy hoje 10 de fevereiro de 2025 – Pergunta, resposta, salário e vencedor

Então você verá o Pista final de perigo para segunda -feira, 10 de fevereiro de 2025. Adriana Hameyer venceu o primeiro jogo no Torneio de Campeões da Jeopardy na sexta -feira por uma margem estreita, e ninguém recebeu a resposta certa para o Jeopardy Final. Isso significa que você só precisa de mais vitórias para se tornar o campeão. Talvez a festa de hoje entre Adriana, Isaac Hirsch e Neilesh Vinjamuri tenha resultados diferentes. Aqui está a pergunta e a resposta para o risco final em 02/10/2025, além das apostas e do vencedor do episódio.

Pergunta do Jeopardy Final para 10 de fevereiro

A pergunta final do perigo para 10 de fevereiro de 2025 está na categoria de “Men of War” e tem a seguinte faixa:

A vitória de Robert E. Lee em Chancellorsville foi comparada à vitória deste grego em Assulum em 279 a. C.

A resposta correta para esta faixa foi colocada no final deste guia para evitar spoilers.

Jeopardy Final e Winner Dangers para 10 de fevereiro

Neiles se tornou o vencedor da partida de 10 de fevereiro. Ele tinha um forte total diante do perigo final, e sua resposta correta garantiu a ele sua primeira vitória no torneio.

Com um jornal de sucesso duplo, Neiles chegou com US $ 31.600 e obteve a resposta correta para ganhar US $ 6.001. Seu total de US $ 37.601 lhe rendeu a vitória.

Isaac teve US $ 18.800, lançando uma boa luta e ganhou US $ 18.600 adicionais por um duplo. Terminou em segundo com US $ 37.400.

Adriana optou por uma pista diária dupla e perdeu, por isso é principalmente a razão pela qual ele teve US $ 5.400 na final. Ele não arriscou nada com sua suposição errada de “Hannibal” e saiu com a mesma quantia pelo terceiro lugar.

Resposta Final Jeopardy para 10 de fevereiro

A resposta correta para o perigo final em 10 de fevereiro de 2025 é “O que é Pyrrhus?”

A batalha do assulum ocorreu em 279 a. C. entre a República Romana e o rei Pyrrhus de Epiro. É conhecido como a “vitória pirrônica” original, que se refere a um tipo de vitória em que os custos vencedores são grandes demais para serem justificados. O rei conseguiu vencer contra os romanos, mas perdeu cerca de 3.500 homens. De acordo com uma história de Plutarco, Pyrrhus disse: “Se formos vitoriosos em uma batalha com os romanos, estaremos completamente arruinados”.

A vitória de Robert E. Lee em Chancellorsville durante a Guerra Civil lhe custou muitos comandantes de regimentos e brigadas, a ponto de seu exército desestabilizar significativamente.