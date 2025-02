Final do Jeopardy hoje 17 de fevereiro de 2025 – Pergunta, resposta, salário e vencedor

Aqui você encontrará o Pista final de perigo para segunda -feira, 17 de fevereiro de 2025. Hoje começa o segundo torneio de convite (JIT), que terá 27 dos jogadores mais famosos e fortes do jogo nas últimas cinco décadas. Competindo por um lugar semifinal no jogo de hoje à noite será o proprietário da loja de spinning Hannah Wilson em Illinois, o romancista Doug Molitor da Califórnia e o pesquisador quantitativo Matt Amodio em Nova York. O favorito aqui é Matt, que se sente em terceiro por lucros de Jeopardy de todos os tempos em jogo regular. Aqui está a pergunta e a resposta para o fim do Jeopardy em 17/02/2025, bem como as apostas e o vencedor do episódio.

Pergunta final do Jeopardy para 17 de fevereiro

A pergunta final do perigo para 17 de fevereiro de 2025 está na categoria de “literatura e doença” e tem a seguinte faixa:

Até hoje, essa infecção estreptocócica que causa uma erupção tem efeitos terríveis em “pequenas mulheres” e na “Little House of the Prairie”.

Para evitar spoilers, a resposta correta para esta faixa foi colocada na parte inferior deste guia.

Apostos e vencedores dos destinos finais para 17 de fevereiro

Matt chegou na partida de 17 de fevereiro como vencedor das primeiras quartas de final deste torneio. Ele e Hannah tiveram um jogo apertado, e sua vantagem no risco final efetivamente lhe rendeu a vitória.

Através de um duplo agressivo diariamente na segunda rodada, Matt teve US $ 30.400 na faixa final. Sua resposta correta ganhou US $ 15.000 adicionais pelo primeiro lugar com US $ 45.400.

Hannah não estava longe com US $ 22.400. Sua resposta correta deu a ele um adicional de US $ 8.001, suficiente para o segundo, com US $ 30.401.

Infelizmente para Doug, eu estava no buraco com US $ 3.200 e, portanto, não podia competir no perigo final.

Resposta final de perigo para 17 de fevereiro

A resposta correta para o perigo final em 17 de fevereiro de 2025 é “O que é Scarlet?”

Também conhecida como escarlatina, a febre escarlate geralmente afeta as crianças entre 5 e 15 anos e causa muitos sintomas, incluindo uma erupção vermelha ao longo da face. Essa doença permaneceu muito frequente durante o século XIX e início do século XX antes que os antibióticos e os soros sejam introduzidos e reduzem efetivamente sua taxa de propagação e mortalidade.

Em Little Women, o personagem Beth é afetado pelo escarlate e é baseado na irmã mais nova de Alcott, Lizzie, que também teve a doença. A doença enfraqueceu o coração de Beth e finalmente levou à sua morte quando ele era jovem. Mary Ingalls, na Little House of the Prairie, também perdeu os olhos devido a escarletina, embora os médicos de hoje digam que sua cegueira foi causada pela meningoencefalite viral.