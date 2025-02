Final do Jeopardy hoje 19 de fevereiro de 2025 – Pergunta, resposta, salário e vencedor

Aqui você encontrará o Pista final de perigo para quarta -feira, 19 de fevereiro de 2025. Jaskaran Singh e Matt Amodio chegaram ao seu ingresso para as semifinais do 2º Torneio Invitacional Jeopardy no início desta semana. Potencialmente eles se juntam a eles, os competidores de hoje, que inclui o cientista de Rachael Schwartz da Califórnia, consultor de benefícios de Minnesota de Minnesota e ator Jonathan Fisher da Flórida. Aqui está a pergunta e a resposta para o risco final em 19/02/2025, junto com as apostas e o vencedor do jogo.

Pergunta do Jeopardy Final para 19 de fevereiro

A pergunta final do perigo para 19 de fevereiro de 2025 é encontrada na categoria “The Ancients Speak” e possui a seguinte faixa:

Ele escreveu: “Devo transformar o fundador da adorável e famosa Atenas no colega … para o pai de … Glorious Roma”

A resposta correta para esta faixa está no final deste artigo.

Perigo final perigo e vencedor de 19 de fevereiro

Em uma corrida apertada, Emily se tornou a vencedora da partida de 19 de fevereiro com uma aposta muito conservadora. Desta vez, ninguém conseguiu a faixa final certa de perigo.

Com US $ 14.000, Emily decidiu não apostar no fato de que seu concorrente mais próximo Jonathan poderia tê -la pegado facilmente. No entanto, essa estratégia funcionou de maneira brilhante e se tornou semifinalista.

Jonathan também fez uma aposta interessante, apenas US $ 399 de seus US $ 12.400. Isso não foi suficiente para superar Emily se ela se saiu bem. Sua resposta incorreta de “Virgil” o retirou em US $ 12.001 pelo segundo lugar.

Rachael tinha apenas US $ 6.000 no segmento e adivinhou incorretamente com “Herodoto”. Ele perdeu apostas de US $ 5.000 e terminou em terceiro com US $ 1.000.

Resposta final de perigo para 19 de fevereiro

A resposta correta para o perigo final em 19 de fevereiro de 2025 é “Quem é Plutarco?”

A nomeação na pista é da “vida paralela” de Plutarco no capítulo “A vida de Teseu”. A nomeação completa é “e como eu me perguntei … parecia -me que eu deveria fazer o fundador da encantadora e famosa Atenas, a contraparte e paralela ao pai da Roma Invencível e Gloriosa”.

O Livro do Filósofo Greco -Roman apresenta uma série de 48 biografias e as combina em pares para comparar e contrastar suas histórias semelhantes. Embora o trabalho seja considerado um trabalho histórico importante, Plutarco estava preocupado principalmente com a forma como a moralidade afeta o destino de um personagem.