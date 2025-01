Final do Jeopardy hoje 30 de janeiro de 2025 – Pergunta, resposta, salário e vencedor

Aqui você encontrará o Pista final de perigo para quinta -feira, 30 de janeiro de 2025. Neilesh Vinjamuri tornou -se o terceiro semifinalista do torneio de Jeopardy of Champions no jogo de quarta -feira depois de obter uma vantagem fugitiva. Todos os competidores receberam a questão final do perigo ontem, então veremos se isso acontece novamente em hoje e o organizador político de Stewart de Tennesse. Aqui estão a pergunta e a resposta para o fim do Jeopardy em 30/01/2025, incluindo as apostas e o vencedor do episódio.

Pergunta de Jeopardos finais para 30 de janeiro

A pergunta final do perigo para 30 de janeiro de 2025 está na categoria de “frases latinas” e tem a seguinte faixa:

Depois de Camillagate, um incêndio no castelo de Windsor e problemas de casamento em sua família, a rainha Elizabeth II chamou 1992

A resposta correta para esta faixa está no final deste artigo.

Destinos finais apostas e vencedores para 30 de janeiro

-Ryan se tornou o novo semifinalista na partida de 30 de janeiro, depois de fazer uma aposta interessante para o perigo final. Alguns competidores estavam muito próximos da resposta correta, mas nenhum deles foi aceito pelos juízes.

Ao entrar no segmento com US $ 14.400, Ryan perdeu apenas US $ 501 com sua suposição de “Annum não agradável”. Ele foi ao topo com US $ 13.899.

Will estava próximo de sua suposição de “Anno Terribilis”, mas arriscou muito mais. Seus US $ 14.900 caíram ao longo dos US $ 14.000, deixando -o com US $ 900 em segundo.

Mehal vai chutar aqui com sua suposição de “Annus Horriblis”, que infelizmente não foi aceito porque não tinha uma carta. Oh. Ele arriscou US $ 7.001 dos US $ 7.400 e deixou em terceiro lugar com US $ 399.

Resposta final de perigo para 30 de janeiro

A resposta correta para o perigo final em 30 de janeiro de 2025 é “O que é Annus Horribilis?”

A frase “Annus Horribilis” tornou -se uma expressão infame depois que a rainha Elizabeth II declarou um discurso para seu Jubileu de Rubi em novembro de 1992. A nomeação completa de seu discurso é “1992 não é um ano em que procurarei por trás com prazer sem diluir.

A pessoa que lhe disse que essa frase era Sir Edward Ford, seu ex -secretário particular. Os fãs de Remorry da Crown Re Uma cena sobre o discurso da rainha Sobre essa frase exata.

Ben Affleck também usou a frase “Annus Horribilis” para descrever o ano de 2003, quando seus filmes de gigli e temerário foram lançados.