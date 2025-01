Final do Jeopardy hoje 31 de janeiro de 2025 – Pergunta, resposta, salário e vencedor

Aqui você encontrará o Pista final de perigo para sexta -feira, 31 de janeiro de 2025. O Torneio de Jeopardy dos Campeões continua e, ontem, uma única carta de uma única carta em Jeopardy Final liderou um dos favoritos, Mehal Shah, a ser expulso. Talvez os competidores do episódio de hoje sejam melhores, incluindo o Gerente de Conteúdo do Connection de Connecticut, o padre episcopal Kevin Laskowski, da Virgínia, e o cientista de dados Allison Gross, de Ohio. Aqui estão a pergunta e a resposta para o risco final em 31/01/2025, além das apostas e do vencedor do episódio.

Pergunta final do Jeopardy para 31 de janeiro

A pergunta final do perigo para 31 de janeiro de 2025 está na categoria de “nomes latinos americanos” e tem a seguinte faixa:

Antes de 1867, esta cidade que empresta seu nome a um tipo de árvore era conhecida como Novo Arkhangelsk

Para dar tempo para resolver isso, a resposta correta para esta faixa foi colocada na parte inferior deste guia.

Jeopardy Final Blinds e vencedor de 31 de janeiro

Mark saiu com a vitória na partida de 31 de janeiro para se tornar o quinto semifinalista do torneio. Como suspeitamos, ninguém obteve a resposta correta para o perigo final.

Ao chegar com a liderança, Mark tinha US $ 16.400, mas adivinhou mal com “Newport” e perdeu US $ 4.401. No entanto, ainda terminou primeiro com US $ 11.999.

Allison não estava logo atrás Mark com US $ 10.400. No entanto, sua resposta “Palm SP” também foi incorreta. Sua pontuação caiu em US $ 2.001 e saiu em segundo lugar com US $ 8.399.

Kevin tentou fazer apostas em US $ 6.199 do seu total de US $ 6.200. Infelizmente, sua suposição de “Juneau” o deixou com apenas US $ 1.

Resposta Final Jeopardy para 31 de janeiro

A resposta correta para o perigo final em 31 de janeiro de 2025 é “O que é Sitka, Alasca?”

As sugestões nesta faixa não são difíceis de seguir. O nome da cidade “Novo Arkhangelsk” está em russo e significa “novo arcanjo”, o ano em que seu nome mudou antes de 1867, e a categoria diz que esta cidade está nos Estados Unidos.

Tudo isso aponta para uma cidade no Alasca, embora isso ainda não seja informações suficientes para as pessoas adivinharem Sitka, que não é uma cidade conhecida no estado. Talvez o fato de Sitka Spruce ser um tipo de árvore ajude aqui, mas existem muitas outras cidades que levam o nome das árvores, então não é exatamente que útil.