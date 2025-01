Final Jeopardy hoje, 13 de janeiro de 2025: pergunta, resposta, salário e vencedor

Aqui você verá o Pista final do Jeopardy para segunda-feira, 13 de janeiro de 2025. Na etapa da semana passada do Jeopardy Second Chance Tournament, Drew Goins avançou para o Champions Wildcard de forma surpreendente após uma atuação eliminatória. Esse novo concurso começa esta semana, enquanto os competidores competem para ganhar vagas no prestigiado Torneio dos Campeões. A partida de hoje apresenta um dos vencedores do Torneio Second Chance, o professor de história Will Yancey, do Texas, e dois competidores que tiveram uma seqüência de vitórias de dois dias, o analista fiscal Paul Clauson, de Michigan, e a professora do ensino médio Jen Feldman, de Nova York. Aqui estão as perguntas e respostas do Final Jeopardy para 13/01/2025, além das apostas e do vencedor do jogo.

Pergunta final sobre perigo para 13 de janeiro

A pergunta Final Jeopardy de 13 de janeiro de 2025 está na categoria “Moeda Histórica” e tem a seguinte pista:

Henrique VII cunhou a primeira moeda de libra em 1489, que recebeu seu nome, também um termo para o que Henrique era.

A resposta correta para esta pista pode ser encontrada no final deste artigo, para que você não se estrague.

Apostas finais do Jeopardy e vencedor de 13 de janeiro

Em um momento de roer as unhas, Will Yancey obteve uma vitória na partida de 13 de janeiro de 2025, após derrotar a líder Jen com uma resposta correta no Final Jeopardy.

Jen tinha uma ligeira vantagem de apenas US$ 400 sobre Will no segmento final e fez uma aposta conservadora de US$ 2.000. No entanto, a sua resposta incorrecta de “Tudor Crown” reduziu a sua pontuação de $10.200 para $8.200 para o segundo lugar.

Will conseguiu a vitória apostando $4.000 dos seus $9.800, terminando em primeiro lugar com $13.800. Ele imediatamente se torna um semifinalista.

Enquanto isso, Paul também acertou a resposta, dobrando de US$ 4.000 para US$ 8.000. Mas isso foi suficiente apenas para o terceiro lugar. Será difícil para Jen e Paul se tornarem curingas.

Resposta final do Jeopardy para 13 de janeiro

A resposta correta para Final Jeopardy em 13 de janeiro de 2025 é “O que é um soberano?”

Isso não deveria ser uma pista muito difícil, já que “soberano” é outra palavra para moeda. Se você já jogou vários videogames, como Skull and Bones ou Ultima Online, talvez saiba disso imediatamente. Aqueles com mais astúcia histórica provavelmente sabem que o soberano foi cunhado em 1489 pelo rei Henrique VII e tinha o valor nominal de uma libra esterlina. Seu nome vem do seu grande tamanho com imagem do monarca gravada na frente, sendo os primeiros soberanos feitos em ouro de 23 quilates.