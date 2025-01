Final Jeopardy hoje, 20 de janeiro de 2025: pergunta, resposta, salário e vencedor

Abaixo você encontrará o Pista final do Jeopardy para segunda-feira, 20 de janeiro de 2025. O wild card do Jeopardy Champions continua esta semana, com os semifinalistas retornando e tentando se tornar finalistas. A partida de hoje verá o retorno da professora do ensino médio Jen Feldman, de Nova York, do jornalista Drew Goins, do Havaí, e do engenheiro de desenvolvimento Joey DeSena, da Carlina do Norte. Aqui estão as perguntas e respostas do Final Jeopardy para 20/01/2025, além das apostas e do vencedor da partida.

Pergunta final sobre perigo para 20 de janeiro

A pergunta do Final Jeopardy de 20 de janeiro de 2025 está na categoria “Arte da Guerra Fria” e tem a seguinte pista:

Um site da Marinha dos EUA diz que sua viagem de New London à Noruega em 1957 abriu as águas do Ártico, anteriormente governadas pelos soviéticos.

A resposta correta para esta pista está no final deste guia, então você terá tempo para descobri-la primeiro.

Apostas finais do Jeopardy e vencedor de 20 de janeiro

Drew conseguiu vencer a partida de 20 de janeiro ganhando uma grande vantagem, o que é bastante difícil como semifinalista em um Torneio Jeopardy. Ele imediatamente se torna finalista do Champions Wildcard.

Com uma aposta no Daily Double, Drew entrou no segmento com $26.800. Isso lhe deu o suficiente para uma vitória definitiva, então, apesar de não ter chegado ao Final Jeopardy, ele não arriscou nada e saiu vitorioso.

Jen quase conseguiu atingir o valor de US$ 12.600. Ele perdeu $2.600 com o que foi essencialmente uma não resposta e ficou em segundo lugar com $10.000.

Na verdade, Joey conseguiu dar a resposta correta, melhorando a sua pontuação de $9.200 em $611 e terminando em terceiro lugar com $9.811.

Resposta final do Jeopardy para 20 de janeiro

A resposta correta para Final Jeopardy em 20 de janeiro de 2025 é “O que é o USS Nautilus?”

O USS Nautilus, que compartilha seu nome com o submarino fictício de “Vinte Mil Léguas Submarinas” de Júlio Verne, é famoso por ser o primeiro submarino movido a energia nuclear do mundo. Em 1958 ele também fez um trânsito submerso até o Pólo Norte. Como demonstração de poder depois que a União Soviética lançou o Sputnik ao espaço, o presidente Eisenhower quis que o Nautilus fizesse uma viagem ao Pólo Norte.