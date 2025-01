Final Jeopardy hoje, 23 de janeiro de 2025 – Pergunta, resposta, salário e vencedor

Aqui você encontrará o Pista final do Jeopardy para quinta-feira, 23 de janeiro de 2025. A final do torneio Jeopardy Champions Wild Card finalmente chegou. Mehal Shah, vencedor da partida de ontem, junta-se a Will Yancey e Drew Goins na partida de hoje, a primeira de duas partidas que determinarão quem entrará no Torneio dos Campeões. (Observe que eles não saberão que a atriz Lisa Ann Walter, vencedora do Celebrity Jeopardy em 2024, não participaria do ToC, então há outra vaga aberta.) Aqui estão as perguntas e respostas do Final Jeopardy do dia 23/01/2025, bem como as apostas e o vencedor do episódio.

Pergunta final sobre perigo para 23 de janeiro

A pergunta Final Jeopardy de 23 de janeiro de 2025 está na categoria “Geografia Mundial” e tem a seguinte pista:

No Oblast de Orenburg, uma ponte sobre este rio de 2.400 quilômetros tem monumentos rotulados como “Ásia” e “Europa”.

Para evitar spoilers, a resposta correta para a pista está no final deste guia.

Apostas finais do Jeopardy e vencedor de 23 de janeiro

Mehal se tornou o vencedor da partida de 23 de janeiro, ganhando uma boa vantagem no início da partida de sexta-feira. Dito isto, Drew não é desleixado e pode retornar.

Com $15.200, Mehal manteve a liderança rumo ao Final Jeopardy, onde ganhou $12.000 adicionais com sua resposta correta. Ele sai hoje com um total de US$ 27.200, que levará para o próximo jogo.

Drew também acertou a resposta, melhorando sua pontuação de US$ 10.800 para US$ 17.600. A sua aposta de $6.800 foi conservadora em comparação com Mehal, mas isto não deverá atrasá-lo muito.

Will tinha US$ 11.600, mas perdeu US$ 6.000 com sua suposição incorreta do Volga, outro rio na Rússia. Ele tem um total de US$ 5.600, muito atrás de Mehal, mas tudo pode acontecer.

Resposta final do Jeopardy para 23 de janeiro

A resposta correta para Final Jeopardy em 23 de janeiro de 2025 é “O que é o rio Ural?”

A faixa menciona o Oblast de Orenburg, que é tecnicamente um assunto federal da Rússia. A maior parte do território fica a oeste da divisão Europa-Ásia, conforme indicado na pista. Conclui-se então que o rio que procuramos é o Ural, também conhecido como Yaik, pois marca a fronteira entre os dois continentes. Esta ponte pedonal foi classificada como um dos principais pontos de interesse e monumentos de Orenburg. por tripadvisor.