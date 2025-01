Final Jeopardy hoje, 8 de janeiro de 2025: pergunta, resposta, salário e vencedor

Aqui você encontrará o Pista final do Jeopardy para quarta-feira, 8 de janeiro de 2025. É o terceiro dia da segunda semana do 2025 Jeopardy Second Chance Tournament e Enzo Cunanan, que venceu a partida de ontem, já são os finalistas da semana, e mais um do episódio desta noite se juntará a eles. Será o trader Ferdinand Percentie da Florida, o gestor financeiro Sam Cameron do Dakota do Norte ou a escritora Lindsay Denninger de Nova Iorque? Aqui estão as perguntas e respostas do Final Jeopardy para 08/01/2025, junto com as apostas e o vencedor do jogo.

Pergunta final sobre perigo para 8 de janeiro

A pergunta Final Jeopardy de 8 de janeiro de 2025 está na categoria “História Americana” e tem a seguinte pista:

A última reivindicação concedida ao abrigo desta lei foi em 1988, 126 anos após a sua aprovação, por uma parcela de terra no Alasca.

Como sempre, a resposta correta para esta pista está no final deste guia.

Apostas finais do Jeopardy e vencedor de 8 de janeiro

Sam Cameron saiu vitorioso na partida Jeopardy de 8 de janeiro. Ele quase teve uma grande vantagem no Final Jeopardy e foi capaz de fechar o negócio após uma resposta correta e uma aposta segura.

Depois de responder corretamente a dois Daily Doubles na segunda rodada, Sam tinha $19.400 indo para o Final Jeopardy. Ele ganhou US$ 1.001 adicionais em sua aposta e terminou em primeiro lugar com US$ 20.401.

Ferdinand chegou perto com um total de $ 19.401. Ele tinha US$ 10.200 e também ganhou US$ 9.201 adicionais com uma resposta correta.

Lindsay não conseguiu encontrar uma resposta e perdeu a aposta de $ 4.001. Seu total caiu de US$ 6.200 para US$ 2.199 para o terceiro lugar.

Resposta final do Jeopardy para 8 de janeiro

A resposta correta para Final Jeopardy em 8 de janeiro de 2025 é “O que é o Homestead Act?”

Aprovado durante a Guerra Civil em maio de 1862, o Homestead Act foi responsável pela rápida colonização do oeste dos Estados Unidos. Permitiu que cidadãos que não portassem armas contra o governo dos Estados Unidos reivindicassem até 160 acres de terra, desde que vivessem e melhorassem o terreno por cinco anos.

Embora a Lei de Homestead tenha sido revogada em 1976, a apropriação original sob a Lei foi autorizada a continuar no Alasca até 1986. A última parcela de terra concedida sob a Lei de Homestead foi, como a pista indica, em 1988. O proprietário, Kenneth Deardorff, havia originalmente solicitou o lote de 80 acres no Alasca em 1974.