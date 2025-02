Finn Balor está quente atrás do palco depois de um início tardio na WWE Raw?

WWE Superestrela Encontre Balor E Seth Rollins enfrentou a última edição de CRU No Spectrum Center em Charlotte, Carolina do Norte. Seu partido liderou o WWE Raw enquanto lutava pelo último lugar na partida da Câmara de Eliminação Masculina.

John Cena, CM Punk, Drew McIntyre, Logan Paul e Damian Priest já haviam garantido seus lugares no jogo, deixando Balor e Rollins para lutar pelo último post. Seth Rollins e Finn Balor tiveram um intenso confronto para garantir o local final.

No entanto, um começo tardio causou controvérsia no partido. O momento ocorreu quando Rollins atingiu Balor com um pedigree e foi para o alfinete, mas Balor saiu depois que o árbitro já parecia ter dito a três.

O atraso do Kickout confundiu os fãs, o que leva às músicas fortes de “Ref, You*CK”. Rollins o confrontado Árbitro e zombou dele com o gesto “S ** K It”. Apesar da falha, Rollins selou a vitória com uma calçada, reivindicando oficialmente seu lugar na partida da câmara de eliminação.

Embora visivelmente frustrado, Rollins sorriu e sacudiu a mão do árbitro após o jogo. Embora parecesse chateado neste momento, não parecia incomodá -lo muito. No entanto, relatórios recentes revelaram a reação do cenário dos funcionários da WWE a serem lançados por Balor.

Como os funcionários da WWE reagiram nos bastidores antes do lançamento tardio de Finn Balor

De acordo com o Fightful Select por trás de um muro de pagamento, os funcionários da WWE não viram o início de Finn Balor como um problema sério. O relatório mencionou que não houve problemas após o incidente e, apesar do final do momento, os funcionários ficaram satisfeitos com a maneira como o fim do partido foi desenvolvido.

Finn Balor se esforçou para garantir seu lugar na câmera de eliminação masculina. A reação do dia do julgamento será interessante, especialmente por Dominik Mysterio, que enfrentou nos últimos meses.