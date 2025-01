Finn Wolfhard fala sobre coisas estranhas ‘incrivelmente emocionais’ que acabam

Finn WolfhardA ascensão ao SuperStriente veio de seu papel de liderança no Netflix’s Coisas mais estranhasE enquanto o programa se prepara para transmitir sua última temporada, Wolfhard refletiu sobre o que a quase década dedicada à série significou.

O que Finn Wolfhard disse sobre o fim das coisas mais estranhas?

Conversando com Variedade Durante um episódio recente do Variety Studio, Wolfhard foi questionado sobre seu tempo em Stranger Things e o que significava terminar a série quase 10 anos depois. Para o ator, ele foi “incrivelmente emocionante” e disse que o processo de produção para a temporada final foi intenso.

“Foi incrivelmente emocional, obviamente”, disse Wolfhard. “Eles são os últimos 10 anos da minha vida. Também para os criadores, o Duffer Bros. começou quando eles tinham 30 anos e agora têm 40 anos. Todos tiveram uma longa viagem e o compartilharam juntos. Toda a minha infância estava lá. Era uma espécie de ‘Toy Story 3’ deixar seus brinquedos para trás. Foi realmente especial.

“Tivemos muito tempo no ano passado. Nós atiramos em um tipo de estilo ‘O Senhor dos Anéis’ com uma sessão de um ano. Foi uma excelente saída e muito intensa. Sinto que não poderia ter terminado melhor. (‘The Legend of Ochi’) é o primeiro filme que estou promovendo desde então, então parece que após a formatura ou algo assim. Estou animado que tudo sai.

A estrela 5 estrelará em Winona Ryder como Joyce Byers, David Harbor como Jim Hopper, Millie Bobby Brown como Eleven, Finn Wolfhard como Mike Wheeler, Gaten Matarazzo como Dustin Henderson, Caleb McLaoughlin como Lucas Sinclair, Sadie Sank como Maxine “Max” Max “Mayfield , Natalia Dyer como Nancy Wheeler, Charlie Heaton como Jonathan Byers, Joe Keery como Steve Harrington, Maya Hawke como Robin Buckley, Priah Ferguson como Erica Sinclair, Jamie Campbell Bower como vizinha Linda Hamilton em um papel desenhado.

A quarta temporada de Stranger Things estabeleceu um recorde para a Netflix, depois de ser visto por mais de 287 milhões de horas durante a semana de 23 a 30 de maio. Isso não é apenas bom o suficiente para o primeiro lugar da semana para a Netflix, mas também é mais do que suficiente para quebrar o recorde de fim de semana da plataforma de transmissão para uma série em inglês. Isso foi realizado anteriormente pela segunda temporada de Bridgerton (193 milhões de horas).