FIR contra AAP por postar vídeos gerados por IA de PM Modi e Amit Shah no X

A Polícia de Delhi registrou um FIR contra o Partido Aam Aadmi (AAP) por supostamente postar fotos e vídeos gerados por IA do primeiro-ministro Narendra Modi e do ministro do Interior da União, Amit Shah, no X oficial do partido, disseram fontes policiais.

O caso foi apresentado aos setores competentes da delegacia da Avenida Norte, disseram, sem dar detalhes da FIR.

Segundo fontes, receberam uma reclamação relativa a algumas fotografias e vídeos questionáveis ​​​​do Primeiro-Ministro e do Ministro do Interior no perfil oficial X do Partido Aam Aadmi.

Os supostos vídeos foram publicados pela AAP nos dias 10 e 13 de janeiro.

Um dos vídeos, feito com tecnologia AI-deepfake, mostrava uma cena de um filme de Bollywood dos anos 1990, onde os rostos dos vilões eram trocados pelos dos líderes do BJP e o áudio era alterado para uma conversa sobre as pesquisas de Delhi, disse um funcionário. disse. .

Depois de analisar a denúncia, disse o policial, foi apresentado um FIR e iniciada uma investigação sobre o assunto.

Reagindo a este desenvolvimento, o Partido Aam Aadmi disse que é o “SOP padrão” do BJP à medida que as eleições se aproximam.

Casos falsos são registrados para desviar a atenção dos problemas reais que afetam a população. Seu próximo movimento provavelmente terá como alvo o ministro-chefe Atishi e Manish Sisodia com prisões e batidas como parte de sua vingança política, alegou um comunicado da AAP.

“No entanto, nenhum FIR será apresentado contra líderes do BJP que estejam flagrantemente envolvidos em atividades ilegais, como adulteração de listas de eleitores (adicionando entradas falsas e excluindo eleitores genuínos) ou aqueles que estão tentando comprar votos entregando dinheiro e presentes”, disse ele. alega.

Este “uso seletivo do poder e abuso da máquina estatal expõe o medo do BJP da crescente popularidade e compromisso da AAP com o bem público”, disse o comunicado da AAP.