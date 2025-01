FIR registrado contra cantor e chefe do Haryana BJP por suposto estupro coletivo em Kasauli

O chefe do Haryana BJP, Mohanlal Badoli, e um cantor foram autuados depois que uma mulher alegou ter sido estuprada por eles em um hotel em Kasauli. A Polícia de Himachal Pradesh registrou um FIR contra os dois homens, disseram autoridades na terça-feira (14 de janeiro de 2025).

PTI contatou o Sr. Badoli, mas não obteve resposta.

Segundo o denunciante, os dois homens gravaram vídeos do ato e ameaçaram matar a vítima caso ela revelasse o ocorrido a alguém, disse.

O FIR registrado em Kasauli, no distrito de Solan, em 13 de dezembro de 2024, nomeia Mohanlal Badoli e Jai Bhagwan, também conhecido como Rocky. Uma cópia do FIR estava circulando nas redes sociais na terça-feira.

Segundo a FIR, a mulher estava hospedada em um hotel em Kasauli com seu chefe e um amigo quando conheceram os dois acusados, em 3 de julho de 2023. Enquanto Badoli se apresentava como líder político, Rocky se apresentava como cantor.

Mais tarde, a mulher e a sua amiga entraram numa sala com os dois arguidos, que prometeram ajudar o queixoso a conseguir um emprego público e uma oportunidade de aparecer num videoclip, disse a FIR.

O arguido teria forçado o queixoso a ingerir bebidas alcoólicas. Quando ela recusou, eles a estupraram, disse ela em sua denúncia.

Eles também clicaram em fotos e gravaram vídeos do ato e ameaçaram matar a mulher se ela revelasse o incidente a alguém, acrescentou a FIR.

A queixosa alegou ainda que há dois meses foi chamada à casa de Rocky em Panchkula, onde o acusado ameaçou implicá-la num caso falso, disse a polícia.

Segundo a polícia, com base na denúncia da mulher, foi registrado um processo contra as seções 376 D (estupro coletivo) e 506 (intimidação criminal) do Código Penal Indiano (IPC).