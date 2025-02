Flagada no templo de Palani para o festival ‘tailandês Poosam’

A bandeira do templo sobe no templo de Sri Periyanayagi Amman, em Palani, na quarta -feira. | Crédito da foto: acordo especial

Marcando o início do festival ‘Thai Poosam’ no templo Swamy Swamy, no distrito de Dindigul, uma das seis moradas do Sr. Muruga, a bandeira sagrada foi construída no templo de Peryanayaki Amã na quarta -feira.

A bandeira sagrada foi criada no meio do canto dos hinos. Os lances especiais foram realizados no templo para a divindade e o kodimaram (mastro da bandeira).

O casamento celestial acontecerá em 10 de fevereiro. No dia seguinte, em 11 de fevereiro, o ‘Poosam’ tailandês ‘seria realizado, o que seria seguido pelo carro sagrado. O festival terminará em 14 de fevereiro com ‘Theppa the’.

Funcionários do Departamento de Provisões Religiosas e de Benefícios Hindus: Comissário Comissionado S. Marimuthu, vice -comissário RS Venkatesh, Assistente de Comissário S. Lakshmi, Presidente do Conselho de Administração de Sri Dhandayuthapani Swamy Swamy KM Subramanian e outros estavam presentes.

Anteriormente, o ministro das doações religiosas e de caridade hindus, PK Sekarbabu, depois de presidir uma reunião sobre os acordos feitos para ‘Poosam Tailândia’, disse que os acordos adequados estavam sendo feitos para fornecer anadhanam, água potável, banheiros, assistência médica e Acomodações para os devotos durante os devotos durante o evento.

No ano passado, cerca de 12 lakh devotos participaram do festival. Este ano, era esperado mais devotos, disse ele. O ministro inaugurou o carro renovado do templo de Peryanayaki Amã no mês passado.