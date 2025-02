Flashbacks de carreira da Barbie Hsu que brilham através do jardim meteorita

Taiwan, vivo – O mundo do entretenimento Taiwan perdeu uma de suas estrelas, Barbie Hsu, que morreu aos 48 anos. Seu nome estava imediatamente subindo depois de estrelar o drama de meteoros como Shan Cai. No entanto, sua carreira não apenas parou por aí. Lançar de ABS-CBNAqui está uma longa viagem e gloriosa Barbie Hsu no mundo do entretenimento.

Leia também: Death Sple

Singer Early to Host Race



Leia também: O corpo de Barbie Hsu será incinerado no Japão, a história da doença é revelada

Antes de ser famosa como atriz, Barbie Hsu começou sua carreira como cantora. Em 1994, ele e sua irmã, Dee Hsu, formaram uma dupla pop chamada SOS Group, depois se tornaram ASOS e lançaram vários álbuns, incluindo Zhanling Nianqing E Biantai Shaonu.

Não apenas cantando, Barbie também mergulhou no mundo dos apresentadores. Junto com Dee, ele se tornou um apresentador em vários programas de televisão, como Adivinhe, 100% entretenimento, E Segredos gourmet das estrelas. A personalidade alegre e sua capacidade de interagir com os convidados tornaram mais conhecida na indústria de entretenimento de Taiwan.

Leia também: Profundidade profunda! Barbie Hsu morreu 3 dias antes do aniversário de casamento com DJ Koo

O pico da popularidade através do jardim de meteoros



Em 2001, Barbie Hsu obteve um papel que mudou sua vida. Ele foi escolhido para interpretar Shan Cai no drama Meteorito. Esta série foi adaptada do mangá japonesa Hana Yori Dango e tornou -se um fenômeno importante na Ásia. Barbie colidiu o desempenho com membros do F4: Jerry Yan (Daoming Si), Vic Chou (Huaze Lei), Vanness Wu (Meizuo) e Ken Chu (Ximen).

O personagem corajoso e independente de Shan Cai é muito popular entre o público. Saída Meteorito Isso faz obter a melhor indicação de atriz no Golden Bell Awards. Logo depois, a sequência foi lançada com os mesmos atores principais, ainda mais fortalecendo sua popularidade.

Entre em outros filmes e dramas

Após o sucesso com o Garden Meteor, Barbie começou a aceitar ofertas de ação em vários novos projetos. Estrelou um drama colossal Eternidade: uma história de fantasma chinesaOnde Nie Xiao Quian falou, uma mulher que se tornou um espírito de raposa.

Em 2004, ele apareceu em um drama romântico Diga sim Enterprise Com LAN azul. Esta série recebeu uma indicação no Golden Bell Awards. Ele também voltou a trabalhar com Vic Chou no drama. MarteOnde ele interpreta o personagem de Han Qi Luo, uma mulher tímida que encontrou proteção na figura de um homem interpretado por Vic Chou.

Além do drama, Barbie começou a se espalhar para o mundo do cinema. Sua estréia na tela grande começa com filmes de terror chinês O fantasma interior Em 2005, que foi o filme de terror mais caro já feito. No ano seguinte, ele estrelou SedaO filme de terror de Taiwan foi projetado no Festival de Cannes de 2006.

Mudar para a tela panorâmica e os filmes de nomeação de prestígio

Não apenas tocando em drama, Barbie também atua em filmes de tela panorâmica. Ele estrelou Canto com amor Juntamente com Show Lo, um drama romântico sobre a história de amor entre uma garota rica e um homem simples. Sua performance aqui o levou à indicação para a melhor atriz no Festival de Televisão de Xangai.

Ele também estrelou o filme de ação ConectadoQual é o remake do filme Telefone celular de Hollywood (2004). Graças ao seu papel aqui, ele foi indicado no Film Awards de Hong Kong. Além disso, ele desempenhou um papel no filme de comédia No serviço secreto de Sua Majestade Junto com o famoso ator Louis Koo.

Em 2010, ele estrelou vários filmes ao mesmo tempo, como O desejo do verão, os dias quentes de verão, futuros x-cops, reinado de assassinos, E Aventuras do rei. Isso marca o pico de seu sucesso na indústria cinematográfica.

Vida pessoal e o fim de uma carreira

Antes de se casar com o empresário chinês Wang Xiaofei em 2011, Barbie concluiu seu último projeto, a saber, Croczilla E Autoestrada. Em 2012, ele ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival Internacional de Cinema do Macau para o filme. Croczilla.

No entanto, após o casamento, Barbie começou a reduzir as atividades no mundo do entretenimento. Seu casamento com Wang Xiaofei acabou em divórcio em 2021. Então ele voltou a um relacionamento com sua ex -namorada, Koo Jun Yup, e se casou com ele em fevereiro de 2022.

Embora ele tenha saído agora, Barbie Hsu deixou uma trilha extraordinária no mundo do entretenimento. De cantores, anfitriões, às melhores atrizes, ele mostrou talentos extraordinários que sempre serão lembrados. Seu papel como Shan Cai em Meteorito Permanecerá parte da história de um inesquecível drama asiático.