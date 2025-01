A mãe e a avó de dois irmãos de 4 e 2 anos que estão atualmente hospitalizados no Departamento de Crianças do Hospital do Hospital Cosenza foram submetidos a medidas de uma casa conhecida da casa conhecida da casa conhecida por zoom para a menor publicação pelo promotor, coordenado pelo ator que atua por Ernesto Sassano. Ambas as mulheres são investigadas por crimes de abuso em ferimentos familiares e pessoais contra dois irmãos.









Reprodução reservada © Copyright ANSA