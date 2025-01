Flavor Flav manchas Selena Gomez no meio da reação violenta: ‘A mulher é tão corajosa’

Sabor de flavito Você está mostrando seu apoio para Selena Gomez. Isso ocorre depois que o cantor enfrentou uma reação violenta sobre um vídeo emocional que compartilhou sobre a repressão da imigração dos Estados Unidos. O rapper se voltou para as redes sociais para elogiar a coragem de Gomez, chamando -a de “tão corajosa” por expressar suas emoções publicamente. Esse apoio ocorre após o vídeo emocional de Gomez causar controvérsia.

Foi o que o sabor Flav disse.

O Flavor Flav chama Selena Gomez ‘Brave’ no meio de uma reação violenta

Flavor Flav apoia publicamente Selena Gomez depois que a cantora e a atriz enfrentaram críticas por um vídeo emocional que expressa suas preocupações com as recentes deportações em massa nos Estados Unidos em 27 de janeiro de 2025, Flav A X (anteriormente Twitter) para aplaudir Gomez por sua coragem quando falando lá fora. Ele escreveu em desconhecido“Essa mulher é sempre tão corajosa em compartilhar sua verdade, e muitas são rápidas em intimidá -la.”

Esse programa de apoio ocorreu depois que Gomez compartilhou um vídeo de choro em suas histórias do Instagram que abordam o impacto das políticas de imigração do presidente Donald Trump. No vídeo, Gomez estava visivelmente limpando suas lágrimas e expressou sua frustração pelas deportações em andamento. Ela ditado“Todo o meu povo está sendo atacado, as crianças. Eu não entendo. Sinto muito, gostaria de poder fazer alguma coisa, mas não posso. Não sei o que fazer. Vou tentar de tudo, eu prometo. pessoas “

A mensagem emocional de Gomez ocorreu alguns dias depois que uma operação de imigração em nível nacional levou à prisão de mais de 900 pessoas, a maior do gênero sob o governo Trump. Enquanto seu vídeo obteve o apoio de muitos, ele também causou críticas, incluindo um controverso comentário por Sam Parker, ex -candidato ao Senado Republicano. Parker pediu deportação a Gomez. Em resposta, Gomez descartou a ameaça em suas histórias do Instagram com um comentário agudo. O cantor escreveu: “Oh, Sr. Parker, Sr. Parker. Obrigado pela risada e ameaça.