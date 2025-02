Flight aterrei no início de Chennai, quando o passageiro se sente mal

Como passageiro não permaneceu bem, um voo de Hyderabad fez um pouso precoce no aeroporto de Chennai. O voo, que deixou Hyderabad por volta das 6h45, estava programado para chegar às 8h05, no entanto, quando um de seus passageiros se sentiu desconfortável, o piloto pediu ao controlador de tráfego aéreo (ATC) para pousar, e mais tarde o avião pousou às 7h45 da manhã, disse Fuentes . Um médico estava esperando no aeroporto e examinou o passageiro na chegada. “Foi um pequeno problema. O passageiro chegou bem em pouco tempo e deixou o aeroporto mais tarde ”, acrescentou uma fonte.