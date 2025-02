Fogo em um arranha -céu em Buenos Aires, mais de 100 evacuados

Esta tarde, um incêndio violento eclodiu no arranha -céu de Puerto Madero. Bombeiros e resgate foram a um lugar para domar as chamas e ajudar os habitantes. Mais de cem pessoas foram evacuadas. Foi relatado pelo transmissor argentino TN. As chamas se espalharam no décimo primeiro andar da torre Renoir II e o fogo se espalhou para o décimo quinto andar do edifício, que conta um total de trinta. Ainda não se sabe com a certeza do que o incêndio causou, mas a primeira hipótese é que é uma insuficiência aérea condicional.

