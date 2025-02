Devido a um pequeno incêndio, uma sala técnica localizada na base do aeroporto de Ciampino eclodiu, a equipe da sala de operações foi feita para remover o fumo. Decollas e pouso são, portanto, temporariamente suspensos enquanto aguardam a distração da fumaça. O ENAV anuncia isso, indicando que não há danos ao equipamento útil para a operação da torre de controle. As causas do incêndio estão sendo examinadas atualmente por autoridades competentes.

Reprodução reservada © Copyright ANSA