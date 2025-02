Fogo no ministério ATR/BPN, vários arquivos de relações públicas

Yakarta, Viva – Os incêndios chegaram ao Ministério da Agricultura e Planejamento/Construção da Agência Nacional de Terras (ATR/BPN), localizada na área de Kebayoran Baru, South Yakarta, no sábado, 8 de fevereiro de 2025. O incêndio apareceu na sala de relacionamento em público em A sala de relações públicas no térreo do edifício por volta de 23.09 Wib.

O ministro da ATR/BPN, Nusron Wahid, apreciou a alerta da equipe de combate a incêndio em lidar com esse incidente de incêndio. Graças à sua resposta rápida, os incêndios podem ser controlados imediatamente antes de se espalhar para outras partes do edifício.

“Anteriormente, por volta das 23:00, a Wib passou, havia um pequeno incêndio no prédio de relações públicas no primeiro andar. Alhamdulillah, os bombeiros trabalharam muito rapidamente”, disse Nusron a Journalists na noite de domingo, 9 de fevereiro de 2025.

Ao receber o relatório, o Gabinete do Serviço de Bombeiros e o resgate de South Yakarta (Gulkarmat) imediatamente implantou seis caminhões de bombeiros e caiu para 62 funcionários para o local.

Os oficiais de Damkar chegaram ao local em pouco tempo e imediatamente fizeram o blecaute para impedir que o incêndio se espalhasse mais amplamente. Depois de passar por blecautes intensivos, o incêndio foi controlado com sucesso e declarado completamente extinto para 00,35 Wib, ou cerca de uma hora e meia após a primeira vez detectada.

Felizmente, não houve mortes neste incidente. No entanto, vários documentos e equipamentos na sala de relações públicas foram danificadas por chamas e fumaça espessa.

Supostamente devido a um curto -circuito elétrico

Chefe interino do Serviço de Bombeiros e Resgate de Jacarta DKI (Gulkarmat), Satriadi Gunawan disse que a acusação inicial da causa do incêndio era um curto -circuito elétrico no dispositivo de ar condicionado (CA).

“De acordo com os resultados do exame provisório, a causa do incêndio foi supostamente devida a um curto -circuito no dispositivo CA”, disse Satriadi.

O incêndio foi detectado pela primeira vez por agentes de segurança (segurança) que estavam em guarda na área. O incêndio foi visto queimando na sala de relações públicas e rapidamente queimou muito papel de arquivo na mesa, produzindo fumaça espessa na sala.

Ao perceber o perigo ameaçador, os oficiais de segurança imediatamente tentaram extinguir o incêndio usando um extintor de incêndio leve (APR). No entanto, como o incêndio continuou a aumentar, eles finalmente entraram em contato com o Escritório do Sul Yakarta Gulkarmat para pedir ajuda.