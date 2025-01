Foi revelada a identidade do cadáver em uma mala vermelha, uma mulher com vendas de cosméticos

Nome, Vivo – A identidade do corpo de uma mulher encontrada numa mala vermelha na aldeia de Dadapan, distrito de Kendal, Ngawi, Java Oriental, foi finalmente revelada.

Relatado por Tvone, a família da vítima afirmou que o corpo era Uswatun Hasanah, uma mulher de 29 anos da área de responsabilidade, Bence Village, Garum District, Blitar Regency.

A certeza da identidade da vítima foi obtida após a chegada da família à morgue Dr. Suroto Ngawi na tarde de sexta-feira, 24 de janeiro de 2025.

Eles reconhecem as vítimas com base em sinais especiais em seus corpos, bem como em itens encontrados no local, como sapatos e pulseiras que pertencem à vítima.

Segundo o representante da família da vítima, Ana Yuliani, a Uswatun Hasanah, tem dois filhos e trabalha com venda de cosméticos.

A vítima morava em Tulungugung e voltou pela última vez para a casa de sua mãe em Blitar na sexta-feira da semana passada para visitar seus dois filhos. Porém, a partir da tarde desta segunda-feira, a família perdeu contato com a vítima.

“Fora de casa desde sexta-feira (semana passada), diga adeus à família que quer trabalhar, porque o trabalho dele é em Tulungugung”, disse a família da vítima, Ana Yuliani, citada. TVone.

Anteriormente, a vítima foi encontrada morta em condições patéticas na manhã de quinta-feira, 23 de janeiro de 2025.

Quando encontrado, o corpo da vítima estava em condições condicionais, sem cabeça e perna. As evidências encontradas no local incluíam cobertores, sandálias e malas vermelhas.

Cronologia da descoberta do corpo

A descoberta deste corpo foi relatada pela primeira vez por Ali Usman, um morador local, que estava prestes a jogar lixo naquela manhã.

“Inicialmente eu pretendia jogar lixo, todas as manhãs aqui eu jogo lixo. Depois lavo as mãos no rio, mas como é que tem uma mala? A mala está embrulhada em plástico, ainda como uma espécie de pacote”, disse Ali.

Por curiosidade, Ali tentou levantar a mala, mas ela parecia pesada. Então ele pediu ajuda à irmã. Quando a mala é embrulhada em plástico ela abre um pouco, dá para ver odores e manchas de sangue.

Ali e seus irmãos mais novos interromperam imediatamente os esforços para abrir mais uma mala e informar a polícia. A polícia que chegou ao local encontrou o corpo de uma mulher em estado patético.

O Chefe da Polícia de Ngawi, AKBP Dwi Sumraradi, revelou que o corpo da vítima foi encontrado sem cabeça e sem pernas.

“A condição do corpo encontrado é apenas o corpo. Porque o pé esquerdo da virilha desapareceu, depois o pé direito do joelho e a cabeça também desapareceu”, disse o AKBP Dwi Sumraradi.

Atualmente, a polícia investiga o caso para descobrir os autores e os motivos do sádico assassinato.