Foi revelado que a criança de 5 anos que morreu estava envolta em uma luva de artista de rua.

Bekasi, AO VIVO — O menino não identificado que foi encontrado morto e coberto de feridas em South Tambun, Bekasi Regency, seria filho de um casal de músicos de rua.

“Os pais brincavam na rua Bekasi todos os dias. Então, de acordo com o depoimento da testemunha, a criança geralmente está com ambos os pais. da Unidade de Investigação Criminal (Kanit Reskrim) Polícia de Tambun Selatan, Vice-Comissário de Polícia Kukuh Setio Utama, terça-feira, 7 de janeiro de 2025.

Os pais do menino costumam morar no armazém vazio onde o corpo do menino foi encontrado. A loja está sempre aberta. Atualmente, o corpo do menino foi transferido para o Hospital da Polícia Nacional, Kramat Jati, no leste de Jacarta, para autópsia. Trata-se de descobrir a causa da morte da criança.

“Na loja. Ele foi encontrado na loja. A loja estava vazia, a testemunha entrou na loja para verificar, descobriu-se que o filho dele estava lá. Normalmente nós três vamos a todos os lugares”, disse ele.

Foi relatado anteriormente que uma criança de aproximadamente quatro a cinco anos, cuja identidade ainda é desconhecida, foi encontrada morta e coberta de ferimentos, na tarde de segunda-feira, 6 de janeiro de 2025.

O incidente começou quando AJ (51), um atendente de estacionamento em frente a uma loja na área de Kampung Jatibaru, South Tambun, Bekasi Regency, viu um homem carregando mercadorias embrulhadas em direção à loja. A afirmação foi do Chefe de Relações Públicas da Polícia Metro Jaya, Comissário de Polícia Ade Ary Syam Indradi.

“No início do incidente, a testemunha 1 (AJ), que era atendente de estacionamento no cruzamento da Kalimalang Inspection Road, viu um homem adulto carregando um item embrulhado em um sarongue preto”, disse ele, terça-feira, 7 de janeiro de 2025.

O corpo da vítima apresentava escoriações na bochecha esquerda. Sua orelha esquerda também estava machucada. Além disso, também houve ferimentos como queimaduras de cigarro nas nádegas da vítima.

“Havia caroços nas bochechas e nas pernas, bem como no meio e na parte de trás da cabeça. Havia hematomas na parte superior direita da cintura e um líquido saía da boca da vítima”, disse ele.