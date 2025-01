Folhas de médicos, paramédicos cancelados para lidar com mortes misteriosas em Rajouri

Mais pessoas, incluindo parentes que entraram em contato com as famílias das vítimas, foram enviadas em 24 de janeiro de 2025 para a quarentena como medida de precaução. Arquivo | Crédito da foto: PTI

As autoridades cancelaram todas as folhas de médicos e paramédicos após um alerta médico após a morte de 17 pessoas na vila de Badhaal em Jammu e no distrito de Rajouri, de Cashmiro devido a uma doença misteriosa.

O número de pessoas enviadas para a quarentena aumentou para 230.

O ministro da União, Dr. Jitendra Singh, disse que a investigação inicial realizada pelo Laboratório de Toxicologia de Lucknow concluiu que a causa não era infecção, vírus ou bactérias, mas uma toxina.

Diretor do Hospital da Faculdade de Medicina do Governo de Rajouri (GMC), Dr. Amarjeet Singh Bhatia, na sexta -feira (24 de janeiro de 2025) foi a uma conferência de imprensa em Rajouri e anunciou que todas as folhas dos médicos e da equipe paramédica que eles foram cancelados.

“As férias de inverno também foram canceladas para lidar com a situação de alerta médico depois que 17 pessoas de três famílias morreram em condições misteriosas nos últimos meses e meio”, disse ele.

Ele também disse que o governo de Jammu e Cashmira designou 10 estudantes de medicina adicionais ao GMC Rajouri para ajudar a configuração médica no meio da situação em andamento da saúde.

“O estado de saúde de três pessoas em tratamento no Hospital GMC em Jammu e PGI Chandigarh está sendo monitorado”, disseram as autoridades.

Quatro pessoas, incluindo três irmãs, foram transferidas para hospitais, com três aeronaves para um hospital em Jammu na quarta -feira (22 de janeiro de 2025).

“Como precaução, mais indivíduos, incluindo parentes próximos do falecido, foram realocados no centro de Quartantina da Faculdade de Enfermagem em Rajouri, aumentando o número para 230”, disseram autoridades.

A segurança estrita foi estabelecida no centro de quarentena da Universidade de Enfermagem em Rajouri, que tem sido fortemente seguro e cercado, acrescentaram.

Várias pessoas que entraram em contato com as famílias afetadas, de levar os filhos ao hospital para enterrá -las, também foram identificados, disseram eles.

O ministro da União disse que uma investigação exaustiva está em andamento. “A pesquisa inicial realizada pelo nosso Laboratório de Toxicologia em Lucknow concluiu que não se deveu a nenhuma infecção, vírus ou bactérias, mas a uma toxina”, disse ele.

Ele acrescentou que a investigação sobre a natureza da toxina está acontecendo. “Uma longa série de toxinas está sendo testada. Eu acho que você encontrará uma solução em breve. Além disso, se houvesse algum mal ou atividade maliciosa, que também está sendo investigada ”, afirmou.

A remota vila de Badhaal foi declarada zona de contenção na quarta -feira (22 de janeiro de 2025), com ordens proibitivas impostas a todas as reuniões públicas e privadas após as mortes, disseram autoridades.

Dezessete pessoas, incluindo 13 crianças, das famílias de Mohammad Fazal, Mohammad Aslam e Mohammad Rafiq na vila de Badhaal morreram devido a uma doença misteriosa nos últimos meses.

“Tanto a equipe central quanto a polícia continuam suas sondas separadas sobre as mortes”, disseram eles.

Uma equipe central continuou sua investigação na sexta -feira (24 de janeiro de 2025) sobre a causa das mortes que ocorreram em três famílias.

A equipe de investigação especial (SIT), criada pela polícia depois que certas neurotoxinas foram encontradas nas amostras falecidas, continuou sua investigação sobre o ângulo criminal. “Eles questionaram mais de 50 pessoas neste caso”, disseram autoridades.

O Dr. Bhatia revelou que o fator comum entre 17 mortes é a participação do cérebro e os danos ao sistema nervoso.