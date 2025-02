Follia Theo, Milão cumprimenta a Liga dos Campeões: Feyenoord Next

O Milan deixa a peça -da Liga dos Campeões, eliminada por Feyenoord. Depois de vencer por 1 a 0 na primeira etapa, os holandeses empataram em 1 a 1 em San Siro e se classificaram para a rodada 16. Notícias

O músico da Liga dos Campeões vai parar de tocar no Milão Sergio Conceicao, que vê o Feyenoord voando para a 16ª rodada e deve cumprimentar a Europa mais importante para a temporada de 2024/25.

E talvez faça da pior maneira quando a qualificação parecia praticamente em sua mão depois de Gimenez, depois de um minuto, atraiu o gol holandês da primeira etapa.

Em vez disso, a ingenuidade Theo Hernandez (a segunda simulação amarela e, portanto, vermelha) no início do segundo tempo, retornou o feyenoord de volta vivo, capaz de superioridade numérica para encontrar um empate com Carranka sem sofrer muito nas finais. Sparry decepcionando, dado que o oponente parecia ao seu alcance e que o Milão, com um primeiro tempo, estava na melhor posição para derrubar os primeiros estágios.

Todos os defeitos da equipe, no entanto, pareciam muito flutuantes, começando com a loucura de Theo Hernandez: o erro que você não espera de quem deve ser um dos líderes da equipe. E em uma queda de Swoop, Rossoneri cumprimenta a Liga dos Campeões e complica a fábrica de qualificação para o próximo ano, já que a eliminação faz com que a Itália consiga outro lugar na temporada de 2025/26. No concebicao, a longo prazo, ele nem sequer foi usado para lançar o “Big Four”, com João Felix, Pulisic, Leao e Gimenez desde o início.

A corrida é imediatamente favorável a Milan, dado que, após 37 segundos, Rossoneri está à nossa frente: na cruz da lei pulisica, Thiaw produz a cabeça da torre e as grandes sacolas ex gimenez de dois passos e encontra seu terceiro gol em cinco jogos Rossoneri . O AC Milan continua a empurrar, com Joo Felix, que chuta para um bom começo de gimenesis.

Ainda português logo após o envolvimento de Wellenreuther, enquanto Theo Hernandez chuta a alguns passos. E no final dos tempos, Rossoneri cria oportunidades com Gimenez, João Felix e Leao, cujas conclusões encontrarão a defesa holandesa reativa. Acima de tudo, no entanto, no final da primeira metade vem a primeira ingenuidade Theo Hernandez, que é avisada por detenção ingênua no meio do campo. Os franceses completarão a omelete no início do segundo tempo, enquanto voa para o chão na área sem qualquer contato: Marciniak é persistente e extraiu o segundo cartão amarelo com o vermelho subsequente. A expulsão, que muda completamente a inércia do jogo, que até então parecia ser essencial para o Milão.

Assim, o feyenoord aumenta a pressão e insere Carranka, enquanto a Conceicao é coberta com baresaghi para pulisic. E exatamente os dois que ocorreram se tornaram protagonistas, porque na cruz da esquerda dos Stengs, Carnza encontrará o espaço entre Pavlovice e Bartesaghi, o que afeta o resultado de uma abóbora exata. O AC Milan tenta tremer com Pavlovice, que ele também lidera, tem a oportunidade de voltar para voltar, mas atingirá muito centralmente. A Conceicao examina tudo para tudo, libera Abraham e Chukwuez em desgaste e deixaram Fofan sozinho no meio do campo com quatro atacantes no campo. Mas para Rossoneri, o problema muscular de Walker também está sem substituir as cinco alterações já feitas. Mas o coração não é suficiente porque Feyenoord apenas olha para os cruzamentos de Leao e João Felix. O festival é eventualmente o holandês, em Milão, apenas a decepção e assobios de 55.000 San Siro.

