Foram lançados três reféns israelenses

O Hamas libertou três reféns israelenses Eli Sharabi, Ohad Ben Ami ou Levy. Isso mostrou imagens ao vivo da televisão internacional no local. Três foram entregues na Cruz Vermelha.

O Exército Israel (IDF) confirmou a libertação dos reféns do Hamas no telegrama e explicou que três “viajam para IDF e ISA (Agência de Segurança, ED) na faixa de Gaza”.

Esses três reféns anteriormente subiram no palco estabelecido pelo Hamas, alinhados com militantes armados e cobertos. O funcionário da Cruz Vermelha e o Hamas assinaram um documento para a emissão de três reféns israelenses: relata a BBC.

Esses três serão levados para as unidades do Exército (IDF) para Gaza e acompanhadas por uma faixa. Em troca, 183 prisioneiros palestinos libertarão Israel, na quinta troca após o acordo sobre a rescisão.

