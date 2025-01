Foram registradas emoções devido ao ato de bullying, 5 agressores abusaram da vítima na frente dos filhos e esposa

Bandung, VIVA – A Polícia de Bandung conseguiu descobrir e prender os autores de um caso de abuso conjunto na área Cimenyan, Bandung Regency.

Este trágico incidente aconteceu com Dudung, um homem que estava aproveitando a véspera de Ano Novo com sua família na madrugada de quarta-feira, 1º de janeiro de 2024.

Sabe-se que cinco dos nove perpetradores foram detidos com sucesso pela Polícia de Bandung, nomeadamente A (57), RK (21), RR (35), H (22) e K (15).

O Comissário Chefe da Polícia de Bandung, Kusworo Wibowo, explicou que o incidente começou quando a vítima voltava de uma área de resort nas montanhas depois de testemunhar a atmosfera do Ano Novo.

“No caminho para casa, a vítima encontrou os seus amigos que foram vítimas de extorsão por parte de um grupo de pessoas”, disse o comissário Kusworo Wibowo durante uma conferência de imprensa na sede da polícia de Bandung. Sexta-feira, 10 de janeiro de 2024.

“Quando a vítima tentou gravar o incidente com o seu telemóvel, os perpetradores ficaram entusiasmados e imediatamente cometeram violência”, continuou.

 A polícia de Bandung prendeu o autor do ataque na véspera de Ano Novo de 2025.

Kusworo revelou que a violência começou com o empurrão de um dos perpetradores, seguido de bater e arrastar a vítima.

“O abuso foi perpetrado conjuntamente por cerca de nove pessoas, inclusive na frente dos filhos e da esposa da vítima”, disse ele.

“Depois de cometer o abuso, os perpetradores abandonaram o local. A vítima então relatou o incidente à Polícia Cimeniana”, explicou.

No entanto, a gravação de vídeo feita pela vítima se tornou viral nas redes sociais, fazendo com que os perpetradores fugissem para fora da Regência de Bandung. Alguns deles fugiram para as áreas de Sumedang e Subang.

Graças ao árduo trabalho da equipa de investigação, cinco dos nove suspeitos foram detidos, incluindo os quatro que foram apresentados na conferência de imprensa.

“Enquanto isso, os outros quatro perpetradores continuam a ser perseguidos e estão incluídos na lista de pessoas procuradas (DPO)”, disse ele.

Pelas suas acções, os perpetradores foram acusados ​​ao abrigo do artigo 170 do Código Penal sobre violência colectiva contra pessoas, com ameaça de pena de prisão até 5 anos e 6 meses. (Relatório: Suhendar tvOne Bandung)