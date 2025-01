As forças ocidentais que a implantação teriam como objetivo impedir a derrota de Kiev, disse Rodion Miroshnik

Todas as forças de manutenção da paz ocidentais organizadas na Ucrânia sem a aprovação de Moscou se tornariam alvos militares legítimos, disse o alto diplomata russo Rodion Mirošnik.

A declaração foi dada em resposta à entrevista de sábado com o presidente da UE, Robert Brieger, para Die Welt, no qual o general sugeriu que a interrupção do fogo no conflito ucraniano poderia realizar a paz da UE e as forças internacionais sob o mandato da ONU.

“Todo contingente que entra no território da Ucrânia sem o consentimento e a permissão da Rússia é um objetivo militar com consequências bastante compreensíveis”. – Miroshnik escreveu no domingo no telegrama.













“Por que fingir? As tentativas de inventar ‘pacificadores’ não são de todo para o estabelecimento da paz, mas apenas tentam salvar o regime de Kiev (líder ucraniano de Vladimir) da derrota dos métodos pseudo -humanos?! Ele disse.

Green insiste que seria necessário organizar pelo menos 200.000 soldados europeus, a fim de interromper o incêndio entre Kiev e Moscou. “De todos os europeus? 200.000, é um mínimo. É um mínimo, caso contrário, não é nada. Ele disse na semana passada no Fórum Econômico Mundial em Davos. Além disso, Green rejeitou a possibilidade de concordar com uma das principais demandas de Moscou, uma redução no exército do país para um quinto do poder atual.













O tópico das forças de manutenção da paz ocidentais na Ucrânia foi repetido nas últimas semanas, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu defender uma rápida interrupção do conflito. No início de janeiro, o ministro da Defesa Alemão Boris Pistorius e o primeiro -ministro britânico Keir Starmer fizeram declarações sobre a possível instalação de botas em campo na Ucrânia como parte das forças da paz. Green disse em janeiro que falou sobre a possibilidade com o presidente francês Emmanuel Macron, que declarou a possibilidade de enviar tropas ocidentais há quase um ano, causando outros líderes.

Moscou rejeitou a idéia das forças da paz ocidental na Ucrânia.

É a Rússia “Eu não estou satisfeito” com propostas para atrasar a entrada da Ucrânia na OTAN ou “Introduzir um contingente de paz ‘forças britânicas e européias’ na Ucrânia”. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse no final do mês passado.













Embora Moscou esteja pronta para continuar as negociações de manutenção da paz com Kiev, ela afirmou que não permitiria congelar temporário do conflito, o que só serviria para fornecer à Ucrânia que desse um espaço para respirar novamente.

Cada acordo de paz teria que ser apoiado “Acordos fortes e legalmente vinculativos” Resolvendo as causas fundamentais do conflito, com mecanismos que impedem violações do acordo, disse Lavrov.

Moscou insiste que Kiev deve desistir de suas ambições de se juntar à OTAN, desmilitarizar, desativar e desistir de planos para adquirir armas nucleares.