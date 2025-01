Forever Teaser Trailer Visualiza Judy Blume Adaptação de Netflix

Um novo Para sempre O trailer de teaser fornece o próximo Netflix Drama adolescente que oferece uma reinvenção do Judy Blume clássico.

Baseado no romance seminal de Blume em 1975 sobre dois estudantes do ensino médio que perdem a virgindade, para sempre adota uma abordagem diferente da adaptação. É descrito como uma história de amor épica de dois adolescentes enquanto explora o romance e suas identidades enquanto se trata do desconforto de ser o primeiro do outro. A história se passa em Los Angeles em 2018, com Lovie Simone e Michael Cooper Jr. Nos principais papéis.

Confira o avanço do teaser Forever a seguir (procure mais trailers):

O que acontece no avanço do teaser para sempre?

O teaser começa com as rotas de cruzamento de Keisha (Simone) e Justin (Cooper). Justin, que é descrito como nerd, não reconhece Simone no início. Mas a edição de Teaser sugere que eles eram amigos da infância. Justin pergunta a Simone se ele ainda executa pistas. Ela faz isso, e é bastante habilidoso nisso. Por sua parte, Justin joga basquete.

O trailer mostra Justin cortejando Simone. Ele envia flores e os dois são vistos tomando a mão. Keisha diz que não está pronto para um relacionamento, embora ambos se tornem íntimos e comecem a se apaixonar. Finalmente, o teaser do Forever destaca Justin lutando por seu relacionamento com Simone, já que ele parece ter continuado com outra pessoa.

Uma data de lançamento não foi revelada, embora em breve chegará à Netflix.

O elenco também inclui Karen Pittman, Wood Harris, Xosha Rocemore, Marvis Winans III, Niles Fitch, Barry Shabaka Henley, Ali Gallo, Adriyan Rae, Paigion Walkeer, Xavier Mills e E’myri Cutchfield.

Para sempre é criado por Mara Brock AkilConhecido por ser o criador das namoradas de vários locais, ele estrelou Tracee Ellis Ross e foi transmitido por oito temporadas, que se desenvolve de 2000 a 2008. Akil serve como showrunner e executivo de produção junto com Blume, Susie Fitzgerald, Erika Harrison, Sara, Sara White, Regina King, Reina King, Shana C. Waterman e Anthony Hemingway.

Uma adaptação anterior do romance de Blume Forever … estreou pela primeira vez em 1978.