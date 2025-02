Formação do governo de Délhi Atualizações ao vivo: O BJP começa a falar com o próximo CM de Delhi, que provavelmente aplaudiu o poder em breve

O secretário -geral nacional do BJP, Bl Santosh, chefe de Delhi do BJP Virender Sachdeva, vice -presidente nacional do Partido Panda Baijayant, deputado do Partido Bansuri Swaraj posar para uma foto com os MLAs recém -eleitos 9 de fevereiro de 9 de fevereiro de 2025. Crédito da foto: Ani

TO partido Bharatiya Janata (BJP) está pronto para formar o próximo governo em Delhi após mais de 26 anos, conquistando 48 dos 70 assentos da Assembléia. O partido Aam Aadmi (AAP) conquistou 22 assentos, enquanto o Congresso está em branco nas pesquisas realizadas em 5 de fevereiro.

Dia depois de vencer as pesquisas da Assembléia de Délhi, uma delegação dos candidatos vencedores do BJP na capital, liderada pelo presidente do BJP de Delhi, Virendra Sachdeva, se reuniu com o tenente governador (LG) VK Saxena no domingo (9 de fevereiro de 2025). No início do dia, o Sr. Sachdeva solicitou tempo para cumprir a LG com os 48 MLA e sete parlamentares.

Fontes do BJP disseram que foi uma ligação de cortesia e que outra reunião com outro novo MLA ainda não havia sido agendada. As fontes do escritório da LG disseram que o horário da reunião não havia sido resolvido.

O primeiro -ministro cessante Atishi, que manteve seu assento em Kalkaji nas pesquisas da Assembléia, apresentou sua renúncia à LG. Saxena pediu que ele continuasse até que a formação do novo governo seja concluída.

