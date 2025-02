Fortalecimento da organização nas bases nossa prioridade: Congresso de Delhi

O Presidente do Comitê do Congresso de Délhi Pradesh (DPCC) Yadav com o tesoureiro do Comitê do Congresso Indiano, Ajay Maken. | Crédito da foto: foto do arquivo

O chefe de serviço do Congresso do Congresso de Délhi, Yadav, disse no sábado que o partido preparará um roteiro para fortalecer a organização no nível base.

“Esta será a nossa principal prioridade. Tiraremos nossas lições das eleições da Assembléia de Délhi ”, disse Yadav depois de convocar uma reunião dos candidatos à pesquisa da Assembléia.

Ele acrescentou que o Congresso “esperará e observará” pelos próximos três ou quatro meses se o BJP oferecer suas pesquisas em Delhi.

O Congresso não pôde abrir sua conta na Assembléia de Délhi pelo terceiro período sucessivo. Dos 70 candidatos, 67 perderam seus depósitos na pesquisa.

“O Congresso observará de perto o desempenho do governo do BJP, se cumprirá todas as suas promessas eleitorais ou enganará o povo como o (chefe da AAP) fez o governo liderado por Arvind Kejriwal por 11 anos”, disse Yadav em Yadav em Yadav em Yadav em Yadav em Yadav em Yadav em Yadav em Yadav em Yadav em Yadav em Yadav em Yadav. uma conferência de imprensa.

No entanto, ele disse que, como parte da oposição responsável, o Congresso continuará a levantar os problemas que afetam as pessoas.

Yadav disse que não se surpreende com o BJP planeja mudar a marca de vários esquemas de bem -estar em Delhi. “O governo (primeiro -ministro) liderado por Narendra Modi havia feito o mesmo em 2014, quando renomeou os vários esquemas e projetos iniciados pelo governo do Congresso”, disse ele.

“Se a mudança de marca as clínicas de Mohalla beneficiará as pessoas, por que alguém se preocuparia com isso?” Na sexta -feira, o BJP MLA do Jardim de Rajouri, de Delhi, Manjinder Singh Sirta, disse que as clínicas de Mohalla seriam chamadas de ‘Ayushman Aragya Mandir’ para torná -las centros “reais” para servir as pessoas.

Ao comentar sobre a investigação da renovação da residência oficial do Ministro Principal em 6 Bragipship Road e o caso de lavagem de dinheiro contra o ex -ministro de Délhi e líder da AAP Satyender Jain, Yadav disse que os líderes da AAP não devem se preocupe se suas mãos estiverem limpas. “A verdade deve sair”, acrescentou.

Em relação aos relatórios de Cag, Yadav perguntou o que impediu o BJP de apresentá -los no Parlamento se a AAP não os levasse à Assembléia de Délhi.