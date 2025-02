As pessoas andam no meio da destruição causadas pelo ar israelense e pela ofensiva de piso em Jabaliya, Gaza Strip, em 18 de fevereiro de 2025. Crédito da foto: AP

Os planos do presidente Donald Trump de resolver a crise de Israel-Palestina através da limpeza étnica ou “realocação” da população palestina de Gaza para outros estados árabes deverão enfrentar uma forte oposição, enquanto a Arábia Saudita se prepara para organizar um mini árabe em Riad neste fim de semana.

Além da cúpula, a região também é tensa no funeral, em Beirute, do líder de Hezbolá Hassan Nasrallah, que foi morto em um ataque míssil na capital libanesa em 27 de setembro de 2024. O funeral deve ser um Show de força para o crescente xiita do Irã ao Líbano.

A cúpula das cinco potências árabes foi planejada anteriormente para quinta -feira (20 de fevereiro de 2025), mas agora foi levada para sexta -feira (21 de fevereiro de 2025) e expandiu -se onde os seis membros do Conselho de Cooperação do Golfo (Arábia (Arábia Saudi, Bahrain , Kuwait Los Eau, Omã e Catar) se juntarão ao Egito e à Jordânia para fazer uma chuva de idéias sobre nós planos de Israel.

Embora as nações muçulmanas principalmente árabes mostrem uma unidade de propósito, o funeral de Nasrallah é esperado que o American Buster Bombs realiza um ataque contra o Irã nas próximas semanas.

Diplomatas que participam dos diálogos disseram O hindu O fato de o impacto dos planos de Gaza do presidente Trump ser desenvolvido na região em um período dos próximos seis meses e a última rodada de conversas realizadas em Riad é uma tentativa de impedir que a escalada repentina pare.

Os analistas apontaram que a solução que o presidente Trump está sugerindo que ela é inerentemente fraca, pois faz parte da política “First America” ​​que não leva em consideração os interesses de outras partes interessadas, como as potências européias, que Espera -se que na frente do revés, se o revés, se o recuo for concluído. O Bloco Árabe optou por formar uma frente comum em apoio à solução de dois estados para os palestinos.

Najib Saab, secretário geral do Fórum de Meio Ambiente e Desenvolvimento Árabe, com sede em Beirute, disse que a reunião foi concluída entre o Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov. da União Europeia.

Najib Saab não descartou um revés árabe, pois uma tentativa da US-Israel levou a realocar a população palestina da faixa de Gaza poderia desestabilizar o Egito e a Jordânia, desencadeando preocupações existenciais nos principais estados da região.

Além do fórum de mídia saudita, um conclave da mídia mantido em paralelo às conversas da paz sobre a Ucrânia e Gaza aqui, disse Saab. O hindu Que os planos de Gaza do presidente Trump são apoiados pelo fato de que ele não precisa se preocupar com a interrupção do fornecimento de energia para os Estados Unidos, já que os Estados Unidos agora são energia suficiente.

“No entanto, o mesmo não é verdadeiro para a Europa, que continua a depender do Golfo para o suprimento de energia e a Europa enfrentará a interrupção de energia se a fórmula do presidente do presidente de Gaza desestabilizar a região”, disse ele.

As potências árabes que se encontrarão em Riyadh neste fim de semana também precisam lidar com o fato de que qualquer amostra de fraqueza dará a oportunidade da frente xiita que realizará uma amostra de força no domingo (23 de fevereiro de 2025), enquanto as pessoas do Irã do Irã , Iraque, Síria e outros lugares estão voando para Beirute para participar do funeral de Nasrallah.

Para neutralizar qualquer impressão, o presidente do EAA, Sheikh Mohamed Bin, Zayed Al Nahyan, na quarta -feira (19 de fevereiro de 2025), ele recebe o Secretário de Estado dos Estados Unidos Marco Rubio em Abu Dhabi e se opôs a se mudar para os palestinos de Gaza.

Saab disse que Abu Dhabi seguiu o plano estabelecido pela Arábia Saudita, que rapidamente se opôs aos planos de Trump na primeira semana de fevereiro. “A posição árabe é mais ou menos clara de que, sem uma Palestina independente, Israel não será capaz de normalizar o relacionamento com as principais potências árabes”, disse Saab.