Forte terremoto em Taiwan deixa 27 feridos e danos dispersos

Um terremoto de magnitude 6,4 ocorreu às 12h17 do dia 21 de janeiro de 2025, com epicentro 38 km a sudeste da Prefeitura de Chiayi, a uma profundidade de 10 km, disse a Administração Meteorológica Central de Taiwan. | Crédito da foto: USGS

Um terremoto de magnitude 6,4 atingiu o sul de Taiwan na manhã de terça-feira (21 de janeiro de 2025), deixando 27 pessoas com ferimentos leves e alguns danos relatados.

O terremoto ocorreu às 12h17 e teve seu epicentro 38 quilômetros a sudeste da Prefeitura de Chiayi, a uma profundidade de 10 quilômetros, informou a Administração Meteorológica Central de Taiwan. O Serviço Geológico dos EUA mediu o terremoto com uma magnitude menos poderosa de 6.

Houve relatos dispersos de danos leves a moderados nas cidades de Chiayi e Tainan.

O corpo de bombeiros de Taiwan disse que 27 pessoas foram enviadas a hospitais com ferimentos leves. Entre eles estavam seis pessoas, incluindo um bebê de um mês, que foi resgatado de uma casa que desabou no distrito de Nanxi, em Tainan. A ponte Zhuwei, em uma rodovia provincial, teria sido danificada.

Nenhuma morte foi relatada, embora as equipes de resgate ainda estivessem avaliando os danos.

Duas pessoas em Tainan e uma pessoa na cidade de Chiayi foram resgatadas ilesas após ficarem presas em elevadores.

O terremoto causou um incêndio em uma gráfica em Chiayi, mas foi extinto e não houve relatos de feridos.

Em Abril passado, um terramoto de magnitude 7,4 atingiu a montanhosa costa oriental da ilha de Hualien, matando pelo menos 13 pessoas e ferindo mais de 1.000. O terremoto mais forte em 25 anos foi seguido por centenas de tremores secundários.

Taiwan fica ao longo do “Anel de Fogo” do Pacífico, a falha sísmica que circunda o Oceano Pacífico e onde ocorre a maioria dos terremotos do mundo.