Fortuna de Cub Swanson 2025: Quanto dinheiro ele ganha?

Kevin Luke “cachorrinho” Swanson teve uma carreira longa e produtiva no Ultimate Fighting Championship (UFC). Consequentemente, há um interesse considerável em saber como ele acumulou a sua riqueza ao longo dos anos. Além disso, os fãs estão curiosos sobre Patrimônio líquido de Cub Swanson em 2025.

Aqui estão todos os detalhes sobre o patrimônio líquido atual da estrela do UFC, bem como suas fontes de renda.

Qual será o patrimônio líquido de Cub Swanson em 2025?

O patrimônio líquido de Cub Swanson é estimado em US$ 2 milhões em 2025.

O patrimônio líquido de Swanson em 2025 inclui o dinheiro que ganhou com suas duas lutas no UFC e seus empreendimentos comerciais. Começou sua carreira profissional em 2004. Antes do UFC, Swanson competiu no World Extreme Cagefighting, onde recebeu quatro elogios pós-luta.

Cub Swanson também apareceu em alguns programas de televisão e dublou uma versão de si mesmo em videogame em vários jogos do UFC. Ele é casado com Kenda Pérez, modelo e apresentadora de televisão do UFC. O casal tem três filhos juntos, uma filha e um casal de gêmeos.

O que Cub Swanson faz?

Cub Swanson é lutador de MMA e luta no peso pena do UFC.

Swanson tem atualmente um recorde profissional de 30 vitórias e 14 derrotas. Ele ganhou o prêmio de bônus pós-luta 11 vezes, um feito sem precedentes na história de sua categoria. Ele também é um dos proprietários do Tru MMA no Indio e das instalações de treinamento do UFC Gym, o que provavelmente contribui para seus ganhos anuais.

Explicação dos ganhos de Cub Swanson – Como ele ganha dinheiro?

Conforme observado acima, Cub Swanson ganha dinheiro competindo no UFC, aparecendo em filmes e filmes e por meio de seus negócios.

UFC

Swanson luta pela bandeira do UFC desde sua estreia na empresa em 2011, na luta contra Ricardo Lamas. Ele supostamente ganha cerca de US $ 100.000 em cada luta. De acordo com várias fontes, Swanson também ganha bônus de desempenho de cerca de US$ 50.000.

Propriedade de academia

As duas academias de Cub Swanson, Tru MMA e UFC Gym, fazem bastante sucesso até o momento em que este livro foi escrito. Como resultado, o dinheiro que a estrela do UFC ganha contribui significativamente para seu patrimônio líquido.

Provisório

Swanson apareceu em um episódio de 2014 do Audience Network’s Kingdom e emprestou sua voz para uma versão de videogame de si mesmo para o EA Sports UFC e suas sequências. As taxas que recebeu por esses projetos também aumentaram seus ganhos.