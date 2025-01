Fortuna de Gayle King em 2024: Quanto dinheiro ela ganha?

curioso sobre Gayle King’s patrimônio líquido em 2024? A querida personalidade da mídia tornou-se parte de inúmeras discussões online, após uma festa surpresa em seu próximo aniversário de 70 anos. Muitos agora estão curiosos para saber como ele acumulou riqueza ao longo de sua ilustre carreira.

Quando King completa 70 anos, aqui estão todos os detalhes sobre seu patrimônio líquido atual que os fãs precisam saber.

Qual é o patrimônio líquido de Gayle King em 2024?

Gayle King tem um patrimônio líquido especulado de US$ 80 milhões em 2024.

O patrimônio líquido de Gayle King em 2024 consiste nos rendimentos obtidos trabalhando por vários anos na CBS. O popular apresentador de televisão é famoso por apresentar o CBS Mornings e estar no Revista Tempo Lista das pessoas mais influentes em 2019.

O que Gayle King faz?

Gayle King é jornalista de radiodifusão e apresentadora de televisão de profissão.

Mais recentemente, King atraiu muita atenção depois que sua melhor amiga e conhecida celebridade Oprah Winfrey lhe deu uma festa surpresa poucos dias antes de seu aniversário de 70 anos.

Explicação dos ganhos de Gayle King – Como ela ganha dinheiro?

Gayle King ganha dinheiro principalmente com seus projetos de jornalismo e radiodifusão.

O salário da jornalista e apresentadora da CBS de cerca de US$ 12 milhões é uma contribuição importante para seu crescente patrimônio líquido em 2024. Entre 2014 e 2019, King fez seu nome na CBS News, ganhando um salário de US$ 5,5 milhões de dólares.

Isso levou a emissora a acumular uma riqueza total de US$ 30 milhões em 2019. Além disso, ele renovou seu contrato com a gigante da mídia, aumentando seu salário para US$ 12 milhões. Os ganhos de Gayle King aumentaram gradualmente ano após ano através de seus numerosos empreendimentos de radiodifusão.

Gayle King trabalhou em vários programas, como Cover to Cover da NBC, The Oprah Winfrey Show, CBS This Morning, Oprah and Friends e Good Morning America. Ela também começou seu próprio programa, chamado The Gayle King Show em 1997. Além disso, King é um colaborador importante da revista de Oprah Winfrey, O, The Oprah Magazine.