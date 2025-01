Fortuna de Matt Goss 2025: Quanto dinheiro ele ganha?

Matt GossO icônico cantor e ex-vocalista principal do Bros continua a cativar o público em 2025. Conhecido por seus sucessos no topo das paradas, ele fez a transição com sucesso de sua fama inicial na década de 1980 para uma célebre carreira solo que se estende por décadas. Além da música de Matt Goss, seu carisma também conquistou os corações dos fãs, que agora estão ansiosos para saber mais sobre ele. patrimônio líquido em 2025.

Aqui está tudo o que os fãs precisam saber sobre o patrimônio líquido atual da lenda da música e as fontes de sua renda.

Qual será o patrimônio líquido de Matt Goss em 2025?

Matt Goss tem um patrimônio líquido estimado em cerca de US$ 4 milhões em 2025.

O patrimônio líquido de Matt Goss em 2025 consiste nos ganhos de sua carreira de cantor. Ele é mais famoso por ser o ex-vocalista do Bros.

O que Matt Goss faz?

Matt Goss é cantor de profissão.

Mais recentemente, Goss compartilhou que não está mais em contato com seu irmão gêmeo e ex-colega de banda dos Bros, Luke Goss. A dupla encontrou a fama na década de 1980, mas está afastada desde que a banda se separou em 1992 devido às crescentes tensões.

conversando com o guardiãoMatt disse: “Estamos completamente afastados. Quando você faz o seu melhor, isso é o suficiente. E fiz o melhor que pude. Eu realmente tenho. Embora o relacionamento esteja tenso, Matt expressou um forte desejo de se reconectar com seu irmão.

Explicação dos ganhos de Matt Goss – Como ele ganha dinheiro?

Matt Goss ganha dinheiro principalmente com sua carreira de cantor. Isso inclui as vendas de seus álbuns, suas turnês musicais e suas aparições públicas.

Em 1986, Matt e Luke Goss, junto com seu amigo Craig Logan, alcançaram a fama como a popular boy band Bros. Eles venderam mais de 16 milhões de discos em todo o mundo, com sucessos como “I Owe You Nothing” e “When Will I Be”. Famoso? ” liderou as paradas. O álbum de estreia dos Bros, Push, foi 4x Platina no Reino Unido e permaneceu nas paradas por 84 semanas.

Depois que Bros se separou, Matt Goss obteve sucesso como artista solo e lançou cinco álbuns de estúdio. Além disso, seu último álbum, The Beautiful Unknown, alcançou a sétima posição nas paradas do Reino Unido em 2022. Além disso, Goss se apresentou em locais importantes como Carnegie Hall, Madison Square Garden, O2 Arena e Wembley Stadium.

Além da música, Matt Goss também escreveu a música tema, “Lovely Las Vegas”, para a Fox 5, que foi usada por mais de uma década. Ele até contribuiu para a trilha sonora do filme Stuart Little com a música “Lucky Day”. Além disso, Goss trabalhou com Paul Oakenfold no hit “Firefly”, que liderou as paradas de dança.